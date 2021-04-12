الذهب يثبت في نهاية تعاملات اليوم رغم قدوم رمضان

ثبتتأسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين ومنذ مساء أمس بدون أي تغيير علي مستوي اعيرة الذهب بمحلات الصاغة وبالتزامن مع قدوم شهر رمضان.



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 758 جنيها .

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بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 650 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 866 جنيها



بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 505 جنيها.



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6064 جنيها و اوقية الذهب نحو 26.941 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 866.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.