عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يثبت في نهاية تعاملات اليوم رغم قدوم رمضان

ثبتتأسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين  ومنذ مساء أمس بدون أي تغيير علي مستوي اعيرة الذهب  بمحلات الصاغة وبالتزامن مع قدوم شهر رمضان.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 758 جنيها .

اقرأ أيضا:
تراجع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع
 

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 650 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 866 جنيها 


بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 505 جنيها.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6064 جنيها و اوقية الذهب نحو 26.941 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 866.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر

ترشيحاتنا

حسين هريدي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية روسيا

مدرب المنتخب لـ صدى البلد: إصابة تريزيجيه محزنة.. ونثق فى عودته أقوى

كيف يحصل الموظف على إجازة بدون أجر.. القانون يجيب

الحكومة:الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 1882

سلطنة عمان تؤكد تضمانها مع مصر بشأن سد النهضة

عمرو دياب ينفصل فنيا عن دينا الشربيني في قصر النيل.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرحلة حرجة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

بـ 28 طعنة| إحالة امرأتين لـ الجنايات متهمتين بقتل مهندس بعد سهرة حمراء"تفاصيل"

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

تحرك قانوني من الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة حول بطولة الشباب

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد