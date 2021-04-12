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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير جديد لرئيس منظمة الصحة العالمية من وباء كورونا

المدير العام لمنظمة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تيدروس أدهانوم جيبر

أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية من جنيف اليوم الإثنين، تحذيره من ارتفاع أعداد المصابين بالوباء في أماكن عدة من العالم.


قال جيبريسوس، إن العالم يشهد زيادة في الحالات منذ سبعة أسابيع متتالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا Covid-19 وأربعة أسابيع من الوفيات المتزايدة على مستوى العالم، وفقًا لما نقلته ذكرته شبكة سي إن إن  الإخبارية الأمريكية.

ذكر تيدروس: "في يناير وفبراير ، شهد العالم ستة أسابيع متتالية من تراجع الحالات".


وأكمل: "أما الآن فقد مر علينا سبعة أسابيع متتالية من الحالات المتزايدة وأربعة أسابيع من الوفيات المتزايدة، بينما كان الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الحالات في أسبوع واحد حتى الآن".

وقال إن العديد من الدول في آسيا والشرق الأوسط شهدت زيادة كبيرة في الحالات.

وذكر إن الزيادات تحدث على الرغم من تقديم أكثر من 780 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم ، مضيفًا أن اللقاحات أداة حيوية وقوية ، لكنها ليست الوحيدة.

وأكد أن إجراءات الصحة العامة - ارتداء الأقنعة ، والتباعد الجسدي ، والتهوية ، ونظافة اليدين ، والمراقبة ، والاختبار ، والبحث عن المخالطين ، والعزل - تعمل على وقف العدوى وإنقاذ الأرواح.

ولفت  تيدروس إلى : "يؤدي الارتباك وعدم الاتساق في إجراءات الصحة العامة وتطبيقها إلى انتقال العدوى وتكبد خسائر في الأرواح". 
 

كورونا اثار كورونا على الاقتصاد أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

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