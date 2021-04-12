طائرة الاتحاد السكندري تفوز على الطيران في الدوري

فاز الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري علي نظيره فريق الطيران بثلاث اشواط لشوطين في اطار لقاءات الدور الثاني للادوار النهائية لدوري الكرة الطائرة رجال.

وجاءت الاشواط كالأتي:-



الشوط الاول لصالح الطيران ٢٥/٢٠.

الشوط الثاني لصالح الاتحاد ٢٥/٢٢.

الشوط الثالث لصالح الطيران ٢٥/٢١.

الشوط الرابع لصالح الاتحاد ٢٥/٢٢.

الشوط الرابع لصالح الاتحاد ١٥/١٢.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد سيد البلد الي ٣٠ نقكة في المركز الرابع.

ويلاقي فريق الاتحاد فريق هيئة القناة الجمعة القادمة على صالة الدكتور كمال شلبي بمقر نادي الاتحاد بالشاطبي في التاسعة مساءا.