الأوقاف: غلق مسجد الطاروطي بالزقازيق ومنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من أي عمل دعوي

قررت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وعضوية كلٍّ من الشيخ صبري ياسين دويدار وكيل الوزارة لشئون الرقابة والتفتيش ، ود. نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، ود. أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة غلق مسجد مجمع الطاروطي بقرية طاروط بالزقازيق.

كما قررتغرفة العمليات بوزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني منع الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من أي عمل دعوي أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل في عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد حال إمامته للمصلين في صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

وطالبت الوزارة جميع المديريات بعدم تمكينه من القراءة أو إمامة الناس بمساجدها لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة ، مع مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام بمخالفاته ، لاتخاذ ما تراه لازمًا حيال المخالفة ، وتكليف مديرية أوقاف الشرقية بغلق المسجد بأقفال من المديرية والاحتفاظ بمفاتيح المسجد بالمديرية اليوم الثلاثاء .