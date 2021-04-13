مفتي الجمهورية يقدم نصيحة للصائمين في أول يوم رمضان ..فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان يتسم بالعطاء والمدد الإلهي، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر بقدومه، موجها النصح للجميع في أول يوم رمضان بالمسارعة بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.

وطالب “علام”، في أثناء لقاء له ببرنامج “كتب عليكم الصيام” المذاع على قناة “صدى البلد”، الصائمين “علينا أن نقف مع أنفسنا جميعا في رمضان وأن نغتنم هذا الشهر الفضيل”.

وأضاف أن نية الصيام لا بد منها للفرضية وتكون في الليلة الأولى من ثبوت رؤية هلال رمضان.