الحائزون على جوائز الدولة لعام 2020 يرون لـ"صدى البلد" إنجازاتهم البحثية ويؤكدون : القيمة المعنوية للتكريم أكثر أهم من المادية..والتعليم العالي:  زيادة عدد المتقدمين لجوائز الدولة هذا العام

الحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم: القيمة المعنوية للتكريم أكثر أهمية من المادية

الحائزة على جائزة المرأة التشجيعية: قدمت عدة أبحاث لتطوير التعليم في مصر

وزير التعليم العالي: زيادة عدد المتقدمين لجوائز الدولة هذا العام مقارنة بالعام الماضي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، وجوائز مجلس الأكاديمية (جوائز الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة)، وذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

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وفى كلمته، أكد الوزير أن الجوائز إحدى وسائل تشجيع الباحثين والعلماء، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التى اهتمت بتشجيع العلم والعلماء لمداومة البحث والابتكار والإبداع والتطوير والعمل على اللحاق بالدول المتقدمة، معلنًا ترشيح 12 مرشحاً بجوائز النيل لهذا العام، كما رشح لجوائز الدولة التقديرية لهذا العام 48 مرشحاً.

وأضاف د. عبد الغفار أنه بالنسبة لعدد المرشحين والمتقدمين لجوائز الدولة للتفوق فقد بلغ هذا العام 163 مرشحاً ومتقدماً مقارنة بالعام الماضى 83 ، كما أن المتقدمين لجوائز الدولة التشجيعية بلغ هذا العام 200 متقدماً مقارنة بالعام الماضى 143، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين والمتقدمين قد زاد عن العام الماضى، ويبلغ إجمالي القيمة النقدية لجوائز الدولة لهذا العام (النيل ـ التقديرية ـ التفوق ـ التشجيعية ) خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتى تبلغ حوالى 2 مليون جنيه.

أما بالنسبة لأعداد الفائزين، أشار الوزير إلى أنه تم منح جائزتى النيل فى العلوم وفى العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية (عشر جوائز) فقد منحت لتسعة فائزيــن، وتم حجب جائزة واحدة، مضيفًا أنه بالنسبة لجوائز الدولة للتفوق (سبع جوائز) فقد منحت لسبعة فائزين.

قال الدكتور قدري محمد إبراهيم ، أستاذ مساعد بكلية الطب ، جامعة دمنهور ، الحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية، إن ليس من السهل الحصول على الجائزة والاختيار بين التخصصات المختلفة.

وأضاف "إبراهيم" لـ "صدى البلد"، أنه كما زاد معيار القوة لدى الباحث كلما زادة نسبة وقوع الاختيار عليه وذلك يتوقف على أن الأبحاث التي نشرت أن كانت في مجلة لها عامل تأثير قوي، مشيرا إلى أن الدعم في الجائزة يكون معنوي أكثر من مادي فعند حسابها من الناحية المادية فليس هناك ما يعوض المجهود البدني والذهني.

بينما قالت الدكتورة مروة محمد شبل، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والحائزة على جائزة المرأة التشجيعية، إن حصولي على الجائزة أعطاني حافزا كبيرا للوصول إلى ما بعده والمنافسة تساعد على تقديم الأفضل مشيرة إلى تقديمها عدة أبحاث تنصب على تطوير وتحسين مستوى التعليم في مصر.

وأضافت "شبل" لـ"صدى البلد" أنها تقدمت للجائزة في شهر ديسمبر 2020 والمنافسة كانت عالية لأنها على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن حصولها على الجائزة كان لتلقيها الدعم الكافي من جامعة القاهرة وتميزها في تقديم الأبحاث منذ عام 2012 وحتى عام 2020 والتي نُشرت في منظمات مصنفة دوليًا.

وأوضحت الحائزة على جائزة المرأة التشجيعية "أبحاثي تنصب على تحسين مستوى التعليم في مصر، وقدمت أكثر من ورقة بحثية تم فيها رصد المشاكل التي تواجه قطاع التعليم خاصة التعليم العالي، إضافة إلى القيود التي تواجه هذا القطاع، وسبل العلاج والحلول الممكنة".