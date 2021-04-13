جاب للمدرسة كلها وجبة كباب.. موافي يكشف عن موقف لناظر مدرسة الأورمان.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ، إنني كنت أتعلم في مدارس حكومية، وأنني كنت بمدرسة الأورمان الثانوية الإعدادية النموذجية .

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” أن مدرسة الأورمان كانت من أقوى المدارس وكان أيضا يوجد مدارس السعيدية وغيرها، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة كانت لغير المتميزين.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني أنني أفتخر وأعتز بأنني من خريجى مدرسة الأورمان ،مؤكدا أننا كنا “بنتغدى فى المدرسة وكان فيه ورق ولما فتحناه لقينا كباب”.

وأشار موافي إلى أنني عندما تحدثت مع والدي عن الأمر ذهب إلى المدرسة وقابل ناظر المدرسة وعندما سأل والدي الناظر عن وجبة الكباب، أجاب الناظر “إنني مسئول أدبيا أن ابنك يروح متغدي” .

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إن الناظر دفع مبلغ 412 جنيها من أجل إطعام الطلبة.