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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدفع رمضان

أطلقوا عليه اسم "الحاجة فاطمة" .. تعرف على قصة مدفع رمضان

مدفع رمضان
مدفع رمضان

يظل مدفع رمضان مصدرا للسعادة لدى المصريين منذ القدم، فانطلق اليوم فى أول أيام شهر رمضان الكريم المدفع  من  ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد توقف دام ٣٠ عاماً ليشيع أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.


 حكاية مدفع رمضان:

وفى هذا الإطار يروي دكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والأثار  أصل مدفع رمضان وأشهر الرويات حوله.


وقال طلعت إن إحدى القصص تقول أن مدفع رمضان يرجع إلى عهد السلطان المملوكي خشقدم حين  كان يجرب مدفعًا جديدًا وصل إليه، وصادف إطلاق المدفع  وقت غروب شمس أول يوم رمضان عام ١٤٦٧، فظن الناس وقتها أنها إشارة من السلطان لتنبيه الصائمين أن موعد الإفطار قد حان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على اكسترا نيوز، أن هناك رواية أخرى أكثر شيوعًا تقول أن بعض الجنود في عهدالخديوي إسماعيل كانوا يقومون بتجربة أحد المدافع، فانطلقت منه قذيفة  في سماء القاهرة، وصادف وقت إطلاقها آذان المغرب في أول يوم رمضان، فظن الناس أن الخديوي اتبع تقليدًا جديدًا للإعلان عن موعد الإفطار، وعندما علمت الحاجة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل بما حدث، أعجبتها الفكرة فطلبت من الخديوي إصدار فرمان بأن يجعل من إطلاق المدفع عادة رمضانية جديدة وعرف وقتها باسم مدفع الحاجة فاطمة، وأصبح من الأشياء الأساسية التى يتم إطلاقها فى السحور والأفطار والأعياد الرسمية.

ولفت إلى أن المدفع توقف عدة مرات على مر التاريخ أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية، وتم تشغيله مرة ثانية مع ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبي عام 1985.


 

https://fb.watch/4RCFGYR0P6/

وزارة السياحة والآثار قلعة صلاح الدين الأيوبي السلطان المملوكي خشقدم مدفع رمضان الحاجة فاطمة

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