"فتح": فلسطين مستمرة بحشد الضغوط الدولية على إسرائيل لإجراء الانتخابات بأراضيها كافة

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، استمرار القيادة الفلسطينية بحشد الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، مشدداً على أن إجراءها فيها "حق فلسطيني غير قابل للنقاش".



وشدد الرجوب - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - على وجود موقف وطني موحد حول ثلاث ركائز؛ باعتبار أن الانتخابات هي الطريق لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتجديد الشرعيات، وبأنها شكل من أشكال الصدام مع الاحتلال، وعلى أن يتم إجرائها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس.