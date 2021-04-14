د. مصطفى النحراوى يكتب: عصر المخاطر البيئية

تلقيت اتصال هاتفي من صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أكد خلاله اهتمامه بالسلامة العامة للأوطان، كما أعرب عن تقديره واهتمامه الكبير للسلامة العامة والاهتمام بالرؤية الجديدة لإدارة المخاطر والكوارث فى الوقت الراهن، بما تتواكب مع العصر الحالى من مخاطر وبائية ومخاطر تغير المناخ، حيث أيد الفكر الجديد للسلامة العامة والرؤية المطروحة لعقد مؤتمر الامن العربى السلامة والآمن وإدارة المخاطر.

وقدمت له رؤية علمية جديدة، وطالبت رئيس البرلمان العربى بعقد مؤتمر السلامة للأوطان بما يخدم تطلعات الشعوب العربية لأمن وسلامة المواطنين والبيئة بالمجتمع العربى ويلبي طموحاته، خاصة أنى أثمن الجهود المخلصة والمقدرة لرئيس البرلمان العربي في دفع منظومة العمل العربي المشترك للسلامة والآمن وإدارة المخاطر، وهذا دور البرلمان العربي في خدمة القضايا لسلامة الشعوب العربية، وأن مواقف رئيس البرلمان العربي الداعمة والتي تعكس حرصه على سلامة الأوطان والتضامن العربي.