إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا

أعلن مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعار لصفوف جالاتا سراي التركي بفيروس كورونا.

ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي تويتر، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم أحمد إبراهيم إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي هذا بسبب احتفاظ ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية الذي سبق تقديم استقالته بعقود إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لنادي جالطة سراي التركي.



وأخطر أحمد إبراهيم إدارة النادي برفض إبراهيم عبد الله لإعادة العقود في الفترة الحالية مما دفعه للتقدم باستقالته من الجهاز الإداري للفريق الأبيض.



وكان أحمد زاهر المدير الإداري للفريق تقدم باستقالته من منصبه منذ عدة أيام وتولى منصب المدير الإداري لفريق بيراميدز في الفترة الأخيرة.