إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا
أعلن مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعار لصفوف جالاتا سراي التركي بفيروس كورونا.
ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي تويتر، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وتقدم أحمد إبراهيم إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.
يأتي هذا بسبب احتفاظ ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية الذي سبق تقديم استقالته بعقود إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لنادي جالطة سراي التركي.
وأخطر أحمد إبراهيم إدارة النادي برفض إبراهيم عبد الله لإعادة العقود في الفترة الحالية مما دفعه للتقدم باستقالته من الجهاز الإداري للفريق الأبيض.
وكان أحمد زاهر المدير الإداري للفريق تقدم باستقالته من منصبه منذ عدة أيام وتولى منصب المدير الإداري لفريق بيراميدز في الفترة الأخيرة.