مازيراتي تغير وكيلها في السعودية.. تفاصيل

أعلنت شركة مازيراتي، الإيطالية، الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، تغيير وكيلها في السعودية، وتعيين شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، وكيلا جديدا ومستوردا رسميا لها في المملكة العربية السعودية.



وقال دومينيكو لا مارتي، مدير عام مازيراتي الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن مسرورون للترحيب بالتوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة في عائلة مازيراتي، ونتطلّع للعمل معا لإطلاق عصر مازيراتي الجديد".



وأضاف لا مارتي: "كلنا ثقة بدور شريكنا الجديد في مساعدتنا على مواصلة مسيرة النجاح المتميزة لعلامتنا في المملكة، وأتوجه بالشكر إلى محمد رفه وجميع أفراد فريق فاست أوتو تكنيك، لدورهم في ترسيخ مكانة مازيراتي في المملكة، عبر تمثيلها المتميز على مدار العقدين الماضيين".

وقال محمد رفه، الرئيس التنفيذي لشركة فاست أوتو تكنيك: “كان لنا شرف تمثيل وتعزيز علامة مازيراتي خلال شراكتنا الطويلة معها، وأودّ شكر عملائنا الأوفياء على دعمهم الكبير على مرّ السنين”.



وأضاف رفه: "وبعد الانتقال السلس والودّي للملكية إلى أصدقائنا في التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة؛ نتطلّع قدما لمواصلة تركيزنا على أعمالنا الحالية في مجال السيارات الرياضية الخارقة، كما أقدّم أطيب التمنيات لشركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، ونحن على ثقة بأنهم سيأخذون مازيراتي إلى مستويات غير مسبوقة".



وقال محمد صلاح الدين عبدالجواد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة: "نشكر فاست أوتو تكنيك على دورها في تمهيد الطريق لترسيخ مكانة مازيراتي في المملكة ، ونحن فخورون بمتابعة هذا الإرث عبر تعييننا وكيلاً ومستورداً رسمياً لمازيراتي في المملكة".

وتابع عبدالجواد: "ونتوقع أن تشهد العلامة المزيد من الازدهار مع دخولها عصرا جديدا يضم مجموعة موسّعة من الطرازت، ونؤكّد التزامنا بتوفير أعلى معايير خدمات الملكية للعملاء في المملكة، لنضمن لعملاء مازيراتي، الانتقال السلس من الآن، وحتى افتتاح منشآتنا الدائمة في النصف الثاني من عام 2021".