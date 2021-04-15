عاجل
مدرب المريخ: ثنائي الأهلي من طراز فريد وأتمنى تدريب شيكابالا يوم ما حدث في 3 رمضان.. تُوفيت فاطمة الزهراء بنت الرسول.. وحادثة التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية تقرير المخابرات الأمريكية| الصين وروسيا وإيران على رأس التهديدات .. وتحذيرات من عودة داعش والقاعدة.. كورونا وتغير المناخ وأمراض جديدة في الطريق برنامج خمس نجوم.. نور اللبنانية تعاون صابر الرباعي في خناقة شوارع اليوم الفرصة الأخيرة للتقديم بالمقترحات البحثية في برنامج امحوتب المصري الفرنسي.. عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحفيظ: هدف البايرن أمام باريس طبق الأصل من هدف أيمن أشرف الذي تم إلغاؤه

أيمن أشرف من مباراة
أيمن أشرف من مباراة الأهلي والبنك الأهلي

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هدف بايرن ميونيخ الألماني في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، هو طبق الأصل، من هدف أيمن أشرف الذي تم إلغاؤه أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل سلبياً في وقت سابق مع البنك الأهلي وقام الحكم بإلغاء هدف لأيمن أشرف أثار الجدل في هذا الوقت.

وفاز بايرن ميونيخ بهدف نظيف أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه ودع البطولة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي "أعتقد الجميع شاهد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، هدف بايرن ميونيخ طبق الأصل هدف أيمن أشرف الذي تم الغاءه أمام البنك الأهلي".

وشدد "الهدف تؤام هدف أيمن أشرف، هل نحن أكثر تطوراً من أوروبا؟.

وصرح قائلاً "مباراة البنك الأهلي انتهت بكل تفاصيلها لكن كان هناك تقنية حكم فيديو مساعد وكان يجب أن تكون الأمور أكثر وضوحاً، ونتمنى تدارك تلك الأمور في الفترة المقبلة".

واختتم قائلاً "اللوائح والنظام ليس له علاقة بالسن، لكن له علاقة بالقانون، التجاوز دائما مرفوض، لو تم تطبيق اللائحة على اي شخص يتجاوز، اعتقد الأمر لن يتكرر".

الدوري المصري النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ البنك الاهلي دوري ابطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ

ترشيحاتنا

متعجبا من الحكم.. سمير عثمان: ركلتا جزاء الزمالك أمام الحدود غير صحيحتين

وكيل خطة النواب: دعم كبير للمدرسين بالموازنة العامة الجديدة

سنعاني على المستوى الأفريقي .. الأهلي ينتقد ضغط الجدول ومواجهة النصر بالإسكندرية

ميني تكشف عن جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة.. صور

متوفى ومصابان.. انهيار عقار مكون من خمس طوابق بالدقهلية

عبد الحفيظ: هدف البايرن أمام باريس طبق الأصل من هدف أيمن أشرف الذي تم إلغاؤه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

متوفى ومصابان.. انهيار عقار مكون من خمس طوابق بالدقهلية

محمد رمضان يثير دهشة المشاهدين حول أحداث مسلسله.. فيديو

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

السعودية.. أمر ملكي بتعيين مستشار جديد للملك سلمان

جنوب إفريقيا تحسم الجدل حول السفر إلى القاهرة للتعاقد مع موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ