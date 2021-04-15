عبد الحفيظ: هدف البايرن أمام باريس طبق الأصل من هدف أيمن أشرف الذي تم إلغاؤه

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هدف بايرن ميونيخ الألماني في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، هو طبق الأصل، من هدف أيمن أشرف الذي تم إلغاؤه أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل سلبياً في وقت سابق مع البنك الأهلي وقام الحكم بإلغاء هدف لأيمن أشرف أثار الجدل في هذا الوقت.

وفاز بايرن ميونيخ بهدف نظيف أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه ودع البطولة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي "أعتقد الجميع شاهد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، هدف بايرن ميونيخ طبق الأصل هدف أيمن أشرف الذي تم الغاءه أمام البنك الأهلي".

وشدد "الهدف تؤام هدف أيمن أشرف، هل نحن أكثر تطوراً من أوروبا؟.

وصرح قائلاً "مباراة البنك الأهلي انتهت بكل تفاصيلها لكن كان هناك تقنية حكم فيديو مساعد وكان يجب أن تكون الأمور أكثر وضوحاً، ونتمنى تدارك تلك الأمور في الفترة المقبلة".

واختتم قائلاً "اللوائح والنظام ليس له علاقة بالسن، لكن له علاقة بالقانون، التجاوز دائما مرفوض، لو تم تطبيق اللائحة على اي شخص يتجاوز، اعتقد الأمر لن يتكرر".