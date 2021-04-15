عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الخميس 15 أبريل 2021

اسعار الذهب
اسعار الذهب

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سى”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 15 أبريل.

 

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا، 762 جنيهًا.


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 870 جنيهًا.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22  نحو 794 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 652 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيهات.

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الخميس اخبار التوك شو عيار 24 جرام الذهب بالجنية المصري

ترشيحاتنا

الملكة إليزابيث تحذر عائلتها من هذا الفعل في جنازة الأمير فيليب

عزومات رمضان ترفع أسعار الطيور على حساب اللحوم الحمراء بالدقهلية

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراة أرسنال أمام سلافيا براج والقنوات الناقلة

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

الدوري الأوروبي.. آرسنال " النني" في مهمة صعبة أمام سلافيا براج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مخالفي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

جنوب إفريقيا تحسم الجدل حول السفر إلى القاهرة للتعاقد مع موسيماني

ضربة كبيرة لـ إسرائيل .. إيران تستعد للانتقام من تل أبيب بالمواجهة البحرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ