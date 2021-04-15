أسعار الذهب اليوم الخميس 15 أبريل 2021

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سى”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 15 أبريل.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا، 762 جنيهًا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 870 جنيهًا.



فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 794 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 652 جنيهًا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيهات.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

