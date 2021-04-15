التموين بالجيزة تكشف عن المعرض الرئيسي لـ أهلا رمضان

بتخفيضات 28%

قال عبدالمنعم خليل، رئيس الادارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إن المعرض الرئيسي لمحافظة الجيزة يشترك من خلاله 90 شركة عارضة، بتخفيضات من 18 إلى 28%، وحتى أن بعض السلع تصل إلى 35% من الخصومات.

وأَضاف "رئيس الادارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين"، خلال حواره المذاع في برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دي إم سى"، أن هذا المعرض مفتوح من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 11 مساءا، حيث أنه يضم جميع الاسعار المناسبة للمواطن.

وأكد، أن الشركة القابضة ضخت السلع الغذائية في منافذها، وجميعها ستكون رقابة وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن هنا يكون المواطن مستفاد بسلع صالحة للاستخدام الادمي، حيث أنها تكون مطابقة للمواصفات القياسية.

وأشار، إلى أن هذا المعرض يضم جميع السلع معلومة من مكان أمن، و المواطن استفاد من التخفيضات الحقيقية، مضيفا أن أى عارض ماضي عقد معين مع الوزارة، ولذلك يعطي ثقة للمواطنين في الاقبال الذى كان مشهودا اليوم وامس، نتيجة وجود الاسعار المناسبة لهم، فيكون سعر الارز يصل إلى 7 جنيهات، الصلصة 280 جم من 4 إلى 5 جنيهات و السكر يصل إلى 7.5 جنيهات.

وأوضح، أن جميع السلع متوفرة ولا يوجد داعي للتزاحم، حيث أن الوضوع الاستراتيجي أمن جدا لمدة 15 شهر، معقبا " نحن امنين غذائيا ولا يوجد داعي لتخزين السلع، وكل السلع متوفرة".

