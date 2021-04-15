نكشف حقيقة إصابة مصطفى محمد بـ كورونا

أثار مصطفى محمد نجم جالاتا سراي التركي، الجدل بعد إعلانه إصابته بكورونا ثم التراجع عنها وحذفه التغريدة.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا:"إيجابي كورونا"، قبل أن يقوم بحذف التغريدة بعدها بأقل من خمس دقائق.

وعلم صدى البلد من مصدر مقرب من مصطفى محمد أن إيجابيته كانت بالخطأ من الفريق الطبي بالنادي التركي وأنه ليس مصابا ، على أن يجري مسحة تأكيديه أخري بعد يومين.

وانضم مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية لفريق جالاتا سراى قادما من فريق الزمالك، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين دولار.