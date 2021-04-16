خبيرة سياحة : السوشيال ميديا بوابة تثقيف مجاني لتاريخ مصر

قالت الدكتورة راندا العدوى الخبيرة السياحية، إن السيوشيال ميديا يجب استثمارها لتكون نافذة لترويج السياحة و الثقافة و التاريخ ، بشكل منصات منظمة ودورية وليست موسمية .

أكدت راندا في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن مسابقة وزارة السياحة و الاثار، الخاصة بالفوازير استراتيجية، جديدة استخدمتها الوزارة ، مطالبة بنماذج مماثلة ، على مدار العام وبأجندة سياحية و ثقافية ثابتة ، تستهدف السياحة الداخلية و الخارجية ، ليكون لدينا رؤية في إدارة تلك الاحتفالات و الكرنفالات و المسابقات .

أشارت الخبيرة السياحية ، أن السوشيال ميديا أصبح منصة قوية ، ولغة للتأثير على اراء السائحين في اتخاذ قرارات السفر ، واختيار مقاصدهم بعناية و البحث عن الشغف و الحياة البسيطة ، فعلينا احداث "تريند" يتحدث عن ذلك ، ونكون صانعي التريند ، وتقديم ما يبحث عنه السائح .

ولفتت أن المقصد السياحي الترفيهي أو الثقافي ، أًبح بؤرة اهتمام السياحة العالمية ، خاصة بعد عدة احداث متتالية منها موكب المومياوات الملكية ، بالإضافة الي الطفرة التي نشهدها في تطوير البنية التحتية.