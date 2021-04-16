بعد هجومها على مصر.. منة فضالي تنتقد ظهور ميريام فارس في حملة إعلانية

تعرضت الفنانة ميريام فارس لانتقادات كبيرة في مصر، بعدما ظهرت في إعلان مصري خلال السباق الرمضاني، وكانت قد أطلقت تصريحات منذ عامين تهاجم فيها مصر.





وكتبت منة فضالي عبر حسابها علي "انستجرام": " مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغاليه علي مصر دلوقتي وحشاني يا مصر 😄😉 يا لهوي اصل فلوس مصر حلوه مش كده العيب مش عليكي . بس مصر بقي مش فرحانه بيكي"



وصرحت ميريام فارس، منذ عامين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: "أجري مرتفع عليهم".











