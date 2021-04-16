لتجنب الجوع والعطش.. خيارات صحية للأطفال في سحور رمضان

سحور صحي للأطفال في رمضان

الأطفال في رمضان يكونون بحاجة إلى التغذية السليمة لبناء أجسامهم بشكل جيد، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه في وجبتي الإفطار والسحور، ولكن تبقى السحور هي الوجبة الأهم لهم لأنها تساعدهم في تحمل الصيام وعدم الشعور بالتعب أو الإرهاق.

خيارات صحية للأطفال في سحور رمضان.

قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه يعد السحور وجبة هامة في رمضان للاطفال، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل تأخيرها للحصول على كافة الفوائد الغذائية التي تشملها.



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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هناك بعض الخيارات الصحية التي يجب أن يشملها وجبة السحور للأطفال في شهر رمضان، ومن أهم هذه العناصر تشمل :



- يجب أن تكون وجبة السحور للأطفال قبل النوم .



- يفضل اختيار الزبادي بدلا من الأجبان لاحتوائه على خمائر البروبيوتيك التي تساعد على الهضم وتمنع حدوث حموضة أو تلبك معوي وعسر هضم خاصة، كما يساعد الزبادي على تجنب العطش وتمد الجسم بالفيتامينات، كما أنه لا يحتوي على الصوديوم، مثل : الأجبان ويمكن تناول الزبادي اليوناني حيث أنه يحتوي على ضعف كمية البروتين من الزبادي العادي وهو ما يعمل على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.



- تناول الفواكه وخاصة التي تحتوي على البوتاسيوم؛ حيث تساعد على تجنب الشعور بالعطش مثل الموز والتمر .



- تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والبرتقال.



- يفضل تناول البروتينات بطيئة الامتصاص لتعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة، مثل : البقوليات كـ الفول والشوفان والبيض المسلوق.