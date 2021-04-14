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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تأهيل صيام الاطفال

بـ 10 خطوات.. طرق فعالة تؤهل صيام الأطفال في شهر رمضان

طرق تأهيل صيام الأطفال
طرق تأهيل صيام الأطفال في شهر رمضان

صيام الأطفال في شهر رمضان لاول مرة قد يكون امرا شاقا للغاية عليهم، لذا فهم بحاجة إلى التأهيل؛ حيث يجد الأطفال صعوبة في الامتناع عن شرب الماء وعدم تناول الطعام لعدد ساعات طويلة حتى أذان المغرب.

 

طرق تأهيل صيام الأطفال في شهر رمضان
 


وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان مشكلة تأهيل صيام الأطفال في شهر رمضان قد تكون شاقة في البداية عليهم، الأمر الذي يحتاج إلى بعض التأهيل.

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، ان الاعتياد على صيام الاطفال قد يأتي بشكل تدريجي ولا يكون مفاجئ حتى يتوصلوا لفكرة الصيام وتبدأ أجسامهم في الاعتياد عليه.

تأهيل صيام الأطفال في شهر رمضان
 



ووصف القيعي، بعض الخطوات التي يمكن للأباء والأمهات اتباعها  لكي يعتادوا يكون صيام الأطفال في شهر رمضان اسهل عليهم، ومن أبرزها:

1- تدريب الأطفال على الصيام تدريجيا وليس مرة واحدة .

2- في اول التدريب على الصيام لا يفضل ممارسة تمارين رياضيه لمدة طويلة.


3- يجب ان يبدأ الاطفال ممارسه التمارين الرياضيه الخفيفه تدريجيا، ويجب ان تكون بعد الافطار.


4- يجب منع الاطعمه الضارة تدريجيا وايجاد بدائل صحيه لها، والسماح لهم بتناولها مرة واحده اسبوعيا.


5- يجب مشاركتهم في اختيار الأطعمة التي سوف يتناولها، وعدم فرض نوع معين من الطعام عليهم.


6- يمكن مزج الخضروات مع عصائر الفواكه او مع المكرونات، بحيث تكون غير ظاهرة للاطفال الانتقائيين.


7- يجب ان يشاركوا في اختيار الرياضة التي يمارسونها.


8- يمكن ترك الطفل يقود التمرين من خلال مشاهده الفيديوها، وتحضير التمارين وممارستها مع باقي افراد العائله، وهو يعتبر تحفيز له على الالتزام بممارسه الرياضه .


9- يجب تدريب الأطفال على شرب كمية مناسبة من الماء يوميا .


10- يجب عدم اجبار الطفل على انهاء طبقه بعد شعوره بالشبع، بل على العكس يجب تدريبه على عدم ملئ المعده بالطعام.

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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