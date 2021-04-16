إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

قال المطرب إيمان البحر درويش، إنه عندما عرض عليه غناء تتر مسلسل البرنس ولكنه رفض، لأنه يرفض هذا الشكل من الأعمال.

وأضاف إيمان البحر درويش، خلال لقاء ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور: “لو غنيت الكلام دة هيبقى وصمة عار في جبيني.. وأحمد سعد غناها لأن ده أسلوبه الخاص”.

وتابع إيمان البحر درويش: "اتقال عليا اني خدت 15 ألف جنيه من أموال اليتامى ونيابة الأموال العامة برأتني".

وأردف إيمان البحر درويش: "هاني شاكر قال إني سلطت واحد يشتمه، وأنا أول قرار اخذته في النقابة بوقف أي موسيقي يعتدي على آخر بالألفاظ وإحالته للتحقيق".