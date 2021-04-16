لمنع التكدس .. تعليمات هامة لطلاب حقوق حلوان

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن تعليمات لطلاب الفرقة الأولى والثانية انتساب فى كيفية شراء الكتب من منافذ البيع الخاصة بالكلية .

وصرحت الكلية بأنه تقرر تقسيم الطلاب على مجموعات صغيرة اعتمادا على الترتيب الهجائي وحتي لا يحدث أى تكدس أو زحام على شبابيك منافذ بيع الكتب.

وتقرر أن يكون حضور لطلاب المجموعة الاولي من طلاب الفرقة الاولي إنتساب فى الكلية هو يوم الاثنين الموافق 19 أبريل 2021، وأن يكون حضور المجموعة الثانية من طلاب الفرقة الاولي و الثانية انتساب هو يوم الخميس الموافق 22 أبريل، وأن يكون حضور المجموعة الثالثة من طلاب الفرقة الاولي والثانية إنتساب هو يوم الاثنين 3 مايو أبريل.

وأوضحت الى أن التقسيم المعلومات جاء على النحو التالي

المجموعة الاولي من من حرف (أ) وحتي حرف (ر)

المجموعة الثانية من حرف (ز) وحتى حرف (ل)

المجموعة الثالثة من حرف (م) وحتي حرف (ي)

تعمل جامعة حلوان جاهدة لتطوير منظومة التحول الرقمى وأن تصبح إحدى جامعات الجيل الرابع حيث تم تجهيز ٨ معامل بكلية الطب بطاقة ٦٥٦ طالبا و٩ معامل بكلية التمريض بطاقة ٤٠٠ طالب لتغطية القطاع الصحى بالكامل بالإضافة لعدد آخر من القطاعات داخل وخارج الحرم الجامعي تنفيذًا لخطة التحول الرقمى وإجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة ورئيس لجنة التحول الرقمى، الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات جامعة حلوان- CIO، و الدكتورة سامية جامع مدير الإختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تخطو خطوات سريعة في مجال التحول الرقمي حيث قامت الجامعة بالسعى لميكنة الخدمات المقدمة لجميع منتسبي الجامعة، إلى جانب عقد الامتحانات الإلكترونية للقطاع الصحي، تفعيل الإيميل الجامعي لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، يأتى هذا التطور تزامنا مع ما فرضته جائحة كورونا من تحديات، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية فى تحويل الدولة المصرية إلى دولة ذكية تواكب متطلبات العصرالرقمية .

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.