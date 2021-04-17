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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليون ريال.. تركي ال الشيخ يتبرع لمنصة إحسان للعمل الخيري

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية ، المستشار تركي آل الشيخ، عن تبرعه بمبلغ مليون ريال لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري.

وصرح  آل الشيخ في مداخلة إلى قناة الإخبارية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يشرف على الأعمال الخيرية منذ أكثر من 60 عامًا.

وبين تركي آل الشيخ، ، أن الملك سلمان كان مشرفًا على جمعيات خيرية لا تعد ولا تحصى، مضيفًا: الواحد يتوه في بحر كرم وخير مولاي خادم الحرمين الشريفين”.

يشارالي ان الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة تم اطلاقها اليوم ، وبحضور ومشاركة عدد من العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

تركي آل الشيخ المستشار تركي آل الشيخ هيئة الترفيه السعودية منصة إحسان العمل الخيري التبرع إحسان

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