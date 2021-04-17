الدردير: لدينا فيديو للاعبي الأهلي داخل غرفة الملابس وهم يتهكمون على الزمالك

أكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك أن الشكوى المقدمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص مباراة الترجي ومولودية الجزائر تأخرت بسبب الترجمة.

وقال الدردير في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "لدينا فيديو في غرفة الملابس الخاصة بالأهلي وهم يتهكمون على الزمالك بشكل عام، لكن لا يوجد لجنة انضباط في الوقت الحالي لأن اتحاد الكرة قام بحل كافة اللجان باستئناء لجنة الاستئناف".

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات ضد عدد من لاعبي الزمالك بسبب فيديو تم تصويره أثناء توجيه اهانات للنادي الأهلي وعدد من نجومه السابقين.

أما عن الشكوى التي أعلن عنها الزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا، قال الدردير: "قدمنا التظلم بالفعل للاتحاد الإفريقي وهو تأخر لأننا قمنا بترجمته للغتين، وجاري التنسيق مع هاني أبو ريدة من أجل هذا الأمر".