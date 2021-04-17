عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده .. سعيد طرابيك الذي توفي بعد 3 أشهر من زواجه

سعيد طرابيك وسارة
سعيد طرابيك وسارة

يحل اليوم السبت ؛ عيد ميلاد الفنان الراحل  سعيد طرابيك ؛ الفنان الراحل شارك في عدد من الأعمال الفنية المهمة في السينما، المسرح، والتليفزيون.. ونعرض لكم أبرز المعلومات عن النجم الراحل:

_ ولد بالقاهرة في 17 إبريل 1941.

_ بدأ مشواره الفني في أواخر الستينيات، حيث شارك في عدد من الأعمال المسرحية.

_ أول أعماله المسرحية "كوبري الناموس".

_ بداية انطلاقته الحقيقية، حينما جسد شخصية وكيل النيابة "قاسم" في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" عام 1976.

_ قدم شخصية "وكيل النيابة" في عدد من الأعمال أبرزها "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "حب في الزنزانة"، "فقراء ولكن سعداء"، "زمن الممنوع"، "المرأة والقانون" وغيرها من الأعمال.

_ من أبرز أعماله السينمائية "جزيرة الشيطان"، "شمس الزناتي"، "وش إجرام"، "الإرهابي"، "طيور الظلام"، "النوم في العسل"، "بخيت وعديلة".

_ ارتبط اسمه بالظهور في أعمال الفنان الكبير عادل إمام.

_ تزوج مرتين الأولى من "عزة" وأنجب منها نجله الوحيد "يوسف".

_ تزوج للمرة الثانية من سارة طارق، وهو الزواج الذي أثار جدلا كبيرا نظرا لفارق السن بينهما الذي وصل لأكثر من 30 عاما.

_ بعد زواجه بثلاثة أشهر، رحل سعيد طرابيك عن عالمنا عن عمر يناهز 74 عاما.

_ كشفت زوجته "سارة" بعد وفاته، أنه تنازل عن أملاكه بالكامل لها

_قدمت طليقة الفنان سعيد طرابيك عزة شعبان محمود حسن، بإيصال أمانة قالت إنه حرره لها بقيمة مليوني جنيه، وقالت زوجته سارة إن هذا الإيصال كان سبب وفاته.

وبعد وفاته بـ3 سنوات، أثبت القضاء المصري براءة طرابيك، وبرأة ذمته من إيصال الأمانة المزور.

 

كشفت سارة أرملة الفنان سعيد طرابيك عن تنازل زوجها لها عن أملاكه بالكامل وقالت في برنامج "العاشرة مساءً"، أنها الوحيدة التي ترث فيه هي ونجلها، قالت سارة: "الفلوس كلها معاها، أنا مش هتنازل عن حقي، كتبلي الشقة وعربيته، هو قالي هي أخدت مني كتير أوي، إنتي ما خدتيش حاجة، انتي ليه اتجوزتيني، وإيه ذنبك تتبهدلي معايا".

وأضافت سارة: "أنا طلبت الطلاق منه 3 مرات، لاني دخلت في مشاكل مع طليقته"، وكان رده: "لو آخر يوم في عمري مش هرجع لها، شيلي الفكرة دي من دماغك، قالي لو عايزة تطلقي اعملي خلع، أنا مش هطلقك".
 

سعيد طرابيك عيد ميلاد سعيد طرابيك الراحل سعيد طرابيك

ترشيحاتنا

نائب محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لضمان منع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد

لأن الصيام جنة.. الأزهر يحذر الصائمين من 10 أفعال شائعة تنقص الثواب

الخارجية الأمريكية : خطوات موسكو تصعيدية.. ونحتفظ بحق الرد

هل الصيام أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ الأزهر يجيب.. فيديو

منها الفيل الأزرق .. أحمد عز يتحدث عن إعجابه ببعض الأعمال الفنية لزملائه

إعلامية كويتية: أمن مصر المائي أولوية كبرى في الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ