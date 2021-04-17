في ذكرى ميلاده .. سعيد طرابيك الذي توفي بعد 3 أشهر من زواجه

يحل اليوم السبت ؛ عيد ميلاد الفنان الراحل سعيد طرابيك ؛ الفنان الراحل شارك في عدد من الأعمال الفنية المهمة في السينما، المسرح، والتليفزيون.. ونعرض لكم أبرز المعلومات عن النجم الراحل:

_ ولد بالقاهرة في 17 إبريل 1941.

_ بدأ مشواره الفني في أواخر الستينيات، حيث شارك في عدد من الأعمال المسرحية.

_ أول أعماله المسرحية "كوبري الناموس".

_ بداية انطلاقته الحقيقية، حينما جسد شخصية وكيل النيابة "قاسم" في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" عام 1976.

_ قدم شخصية "وكيل النيابة" في عدد من الأعمال أبرزها "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "حب في الزنزانة"، "فقراء ولكن سعداء"، "زمن الممنوع"، "المرأة والقانون" وغيرها من الأعمال.

_ من أبرز أعماله السينمائية "جزيرة الشيطان"، "شمس الزناتي"، "وش إجرام"، "الإرهابي"، "طيور الظلام"، "النوم في العسل"، "بخيت وعديلة".

_ ارتبط اسمه بالظهور في أعمال الفنان الكبير عادل إمام.

_ تزوج مرتين الأولى من "عزة" وأنجب منها نجله الوحيد "يوسف".

_ تزوج للمرة الثانية من سارة طارق، وهو الزواج الذي أثار جدلا كبيرا نظرا لفارق السن بينهما الذي وصل لأكثر من 30 عاما.

_ بعد زواجه بثلاثة أشهر، رحل سعيد طرابيك عن عالمنا عن عمر يناهز 74 عاما.

_ كشفت زوجته "سارة" بعد وفاته، أنه تنازل عن أملاكه بالكامل لها

_قدمت طليقة الفنان سعيد طرابيك عزة شعبان محمود حسن، بإيصال أمانة قالت إنه حرره لها بقيمة مليوني جنيه، وقالت زوجته سارة إن هذا الإيصال كان سبب وفاته.

وبعد وفاته بـ3 سنوات، أثبت القضاء المصري براءة طرابيك، وبرأة ذمته من إيصال الأمانة المزور.

كشفت سارة أرملة الفنان سعيد طرابيك عن تنازل زوجها لها عن أملاكه بالكامل وقالت في برنامج "العاشرة مساءً"، أنها الوحيدة التي ترث فيه هي ونجلها، قالت سارة: "الفلوس كلها معاها، أنا مش هتنازل عن حقي، كتبلي الشقة وعربيته، هو قالي هي أخدت مني كتير أوي، إنتي ما خدتيش حاجة، انتي ليه اتجوزتيني، وإيه ذنبك تتبهدلي معايا".

وأضافت سارة: "أنا طلبت الطلاق منه 3 مرات، لاني دخلت في مشاكل مع طليقته"، وكان رده: "لو آخر يوم في عمري مش هرجع لها، شيلي الفكرة دي من دماغك، قالي لو عايزة تطلقي اعملي خلع، أنا مش هطلقك".

