استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء أعمال تطوير شرق المحافظة

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إشارة بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الستين بحوض عشرة بنطاق حي المنتزه ثان، بطول كيلو متر، وتكلفة تقديرية مليون جنيه ونصف، والذي يعد من أهم الشوارع الرئيسية بقرية حوض عشرة، ولم يتم رصفه منذ مدة طويلة.

وأوضح المحافظ أن أعمال رصف الطريق جاءت استجابة لشكاوى أهالي قرية حوض عشرة، ومطالبهم برصف الطريق بداية من كنيسة حوض عشرة وحتى كوبرى الستين، مضيفا إلي أنه علي الفور تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي 2020/2021.

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وأكد الشريف أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات وفي حدود الاعتمادات المتاحة، ذلك فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ النائب سامح السايح، والنائب أبو العباس فرحات، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والنائب محمد حسين الحمامي، والنائب أشرف سردينة، والنائب إيهاب زكريا عطا الله، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه ثان.

وفي سياق متصل، لبى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بتلبية دعوة أهالي شارع عين جالوت بمنطقة القباري بحي غرب، للوقوف علي الأعمال التي قام بها الأهالي بالجهود الذاتية من دهان للعقارات القديمة والأرصفة والنظافة والإضاءة وتخطيط وتجميل وتزيين الشارع، كعادة سنوية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور النائب محمد جبريل، والنائب محمود قاسم عن دائرة محرم بك وكرموز ومينا البصل، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.

وثمن المحافظ مبادرة الأهالي في الارتقاء بنظافة وتزيين الشارع بأكمله. مؤكدًا أنه كان حريصا علي التواجد بينهم اليوم لرؤية تلك الأعمال علي أرض الواقع. وقدم الشكر إلي جميع الأهالي علي ما بذلوه من أعمال لرفع كفاءة الشارع، وحثهم علي ضرورة أن تستمر تلك الأعمال الرائعة بينهم طوال شهور العام.

وأضاف المحافظ أن أهالي شارع عين جالوت استطاعوا بجهودهم الذاتية أن ينالوا تقدير الجميع وأن يصبحوا بمثابة مثال يحتذي به في جميع شوارع الإسكندرية، ودعي أن يسير المواطنين علي نفس النهج طوال أيام العام. واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب أهالي الشارع، مؤكدا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية علي أتم استعداد لتقديم كامل الدعم والمساندة لهم.