عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء أعمال تطوير شرق المحافظة

جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إشارة بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الستين بحوض عشرة بنطاق حي المنتزه ثان، بطول كيلو متر، وتكلفة تقديرية مليون جنيه ونصف، والذي يعد من أهم الشوارع الرئيسية بقرية حوض عشرة، ولم يتم رصفه منذ مدة طويلة.

وأوضح المحافظ أن أعمال رصف الطريق جاءت استجابة لشكاوى أهالي قرية حوض عشرة، ومطالبهم برصف الطريق بداية من كنيسة حوض عشرة وحتى كوبرى الستين، مضيفا إلي أنه علي الفور تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي 2020/2021.

اقرأ أيضًا:

حفاظًا على أرواح المواطنين.. إزالة الخطورة الداهمة لعقارين غرب الإسكندرية

وأكد الشريف أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات وفي حدود الاعتمادات المتاحة، ذلك فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ النائب سامح السايح، والنائب أبو العباس فرحات، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والنائب محمد حسين الحمامي، والنائب أشرف سردينة، والنائب إيهاب زكريا عطا الله، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه ثان.

وفي سياق متصل، لبى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بتلبية دعوة أهالي شارع عين جالوت بمنطقة القباري بحي غرب، للوقوف علي الأعمال التي قام بها الأهالي بالجهود الذاتية من دهان للعقارات القديمة والأرصفة والنظافة والإضاءة وتخطيط وتجميل وتزيين الشارع، كعادة سنوية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور النائب محمد جبريل، والنائب محمود قاسم عن دائرة محرم بك وكرموز ومينا البصل، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب. 

وثمن المحافظ مبادرة الأهالي في الارتقاء بنظافة وتزيين الشارع بأكمله. مؤكدًا أنه كان حريصا علي التواجد بينهم اليوم لرؤية تلك الأعمال علي أرض الواقع. وقدم الشكر إلي جميع الأهالي علي ما بذلوه من أعمال لرفع كفاءة الشارع، وحثهم علي ضرورة أن تستمر تلك الأعمال الرائعة بينهم طوال شهور العام. 

وأضاف المحافظ أن أهالي شارع عين جالوت استطاعوا بجهودهم الذاتية أن ينالوا تقدير الجميع وأن يصبحوا بمثابة مثال يحتذي به في جميع شوارع الإسكندرية، ودعي أن يسير المواطنين علي نفس النهج طوال أيام العام. واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب أهالي الشارع، مؤكدا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية علي أتم استعداد لتقديم كامل الدعم والمساندة لهم.

الاسكندرية اعمال رصف رفع كفاءة الطرف المنتزة ثان حي المنتزة ثان

ترشيحاتنا

تزامنا مع تطبيق المواعيد الصيفية.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

أمير كرارة لـ صدى البلد: تسريب نهاية مسلسل نسل الأغراب "فشنك"

إبراهيم عبد الله :أخفيت عقد تمديد مصطفي محمد مع الزمالك لهذا السبب

إبراهيم عبد الله : لا أبحث عن بطولة زائفة ومجلس الزمالك يرفض استقالتى

ملكة بريطانيا وحيدة أثناء تشييع جثمان زوجها الأمير فيليب

الزمالك : لو الأهلي طلب شراء زيزو سنناقش العرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة : ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في رمضان

وفاة المستشار هشام البسطويسي مرشح الرئاسة الأسبق

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

بالراحة عليه ده طفل.. مفاجأة في تحقيقات واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بـ التل الكبير

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ