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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. المدن الجامعية بحلوان تطلق مسابقة في القرآن الكريم للطلبة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيمها العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية والترفيهية للطلاب بالمدن الجامعية من خلال الإدارة العامة للمدن الجامعية خلال شهر رمضان.


ومن ضمن هذه المسابقات تنظم مسابقة تلاوة وتسميع القرآن الكريم للطلبة كالآتي: القرآن الكريم كاملًا يوم الأحد الموافق ١٨ أبريل.


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة وإشراف مسئولى رعاية شباب الجامعة ومسئولى المدينة الجامعية.


جدير بالذكر أن مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان ينظم دورة تدريبية بعنوان إعداد المعلم الجامعي ، عبر الشبكات من خلال نظام microsoft teams .

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وتهدف الدورة  إلى تنمية معرفة الدارسين وفهمهم للأسس العلمية والمبادئ التي تقوم عليها عمليات التعليم والتدريس الجامعي، بجانب تنمية الاتجاه الإيجابي لدى الدارسين نحو الاهتمام بتطبيق الأسس العلمية والمبادئ التربوية والنفسية لعمليات التعليم والتعلم، بالإضافة إلى اكتساب المزيد من المعلومات والمهارات الأساسية اللازمة للأداء الفعال للمهام التدريسية وتحقيق التفاعل الإيجابي مع الطلاب، وكذلك تنمية مهارات الدارسين فيما يتعلق باستخدامات تكنولوجيا التعليم في التدريس والتعرف على نظم إدارة التعلم الإلكتروني، وتنمية فهم الدارسين لرسالة الجامعة وأهدافها وأدوار عضو هيئة التدريس وحقوقه وواجباته ومسئولياته تجاه الطلاب والبيئة والمجتمع.


كما تشمل عدة محاور وهي تطبيقات في مستحدثات تكنولوجيا التعليم، وطرق واستراتيجيات التدريس الجامعي، الجامعة والأستاذ الجامعي، أساليب التقويم الجامعي.

الدكتور ماجد نجم جامعة حلوان الإدارة العامة للمدن الجامعية اخبار التعليم تنمية معرفة الدارسين

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