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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة سرحان توجه رسالة لـ صناع مسلسل الاختيار 2 | شاهد

هالة سرحان
هالة سرحان

علقت الاعلامية هالة سرحان، على أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولات رجال الشرطة مع الجيش معا فى مواجهة الجماعة الإرهابية، إبّان ثورة 30 يونيو.


وكتبت هالة سرحان، عبر حسابها على "تويتر" قائلة "‏احترام وتقدير للشركة المتحدة وتامر مرسي وبيتر ميمي مايسترو الإنتاج ومايسترو الإخراج وكل من شارك في الاختيار٢ القائمة طويلة وكل يوم نتحدث عن عنصر إبداع وتفوق شاركوني".


الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.


ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.


مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

 

 

IMG_٢٠٢١٠٤١٨_٠٠٢٠٠٦
IMG_٢٠٢١٠٤١٨_٠٠٢٠٠٦

https://mobile.twitter.com/HalaSarhan/status/1383541259864739840?s=19

القوات المسلحة ثورة 30 يونيو المتحدة للخدمات الإعلامية الجماعة الارهابية مسلسل الاختيار 2 هالة سرحان

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