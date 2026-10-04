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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيروس خطير يهدد إسرائيل.. تل أبيب تعلن الاشتباه بإصابة شخص بالإيبولا بعد رحلة من الكونغو

الإيبولا
الإيبولا
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وجود حالة يشتبه في إصابتها بفيروس الإيبولا، وذلك لشخص عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهرت عليه أعراض الحمى. 

وشددت الصحة الإسرائيلية على أن "الأمر لا يتعدى كونه اشتباهاً في هذه المرحلة، إذ لم يتم تشخيص أي حالة مؤكدة للإيبولا في إسرائيل"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. 

كما أفادت التقارير بأن "المريض يتلقى العلاج في ظروف عزل تماشياً مع البروتوكولات المهنية المعتمدة للتعامل مع الأمراض شديدة العدوى، وقد نُقل إلى مركز "شيبا" الطبي، الذي حُدّد كأحد المراكز المتخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات المشتبه بها". 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، أُدخل شخصان إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهما بالإيبولا، إلا أنه تم استبعاد الإصابة لاحقاً.

فيروس خطير يهدد إسرائيل فيروس خطير سلطات الاحتلال فيروس الإيبولا وزارة الصحة الإسرائيلية جمهورية الكونغو الديمقراطية

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