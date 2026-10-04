فيروس خطير يهدد إسرائيل.. تل أبيب تعلن الاشتباه بإصابة شخص بالإيبولا بعد رحلة من الكونغو

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وجود حالة يشتبه في إصابتها بفيروس الإيبولا، وذلك لشخص عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهرت عليه أعراض الحمى.

وشددت الصحة الإسرائيلية على أن "الأمر لا يتعدى كونه اشتباهاً في هذه المرحلة، إذ لم يتم تشخيص أي حالة مؤكدة للإيبولا في إسرائيل"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

كما أفادت التقارير بأن "المريض يتلقى العلاج في ظروف عزل تماشياً مع البروتوكولات المهنية المعتمدة للتعامل مع الأمراض شديدة العدوى، وقد نُقل إلى مركز "شيبا" الطبي، الذي حُدّد كأحد المراكز المتخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات المشتبه بها".

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، أُدخل شخصان إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهما بالإيبولا، إلا أنه تم استبعاد الإصابة لاحقاً.