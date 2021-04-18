الصحف الإماراتية: تحرك دولي لإنهاء حرب اليمن..القبض على ممرضة هددت كامالا هاريس بالقتل..وأمريكا والصين تتعهدان بالتعاون بشأن أزمة المناخ

*بن راشد: تحفيز السلوك الإيجابي يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق السعادة للمجتمع

*فتح باب التطعيم ضدّ «كوفيد-19» للمرضعات والمُقبلات على الحمل

*القبض على ممرضة هددت كامالا هاريس بالقتل

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على إطلاق الشيخ محمد بن راشد برنامج المكافآت السلوكية.

*محمد بن راشد يطلق برنامج المكافآت السلوكية

وبحسب "الإمارات اليوم"، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية، إحدى مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللامستحيل،لدعم وتطبيق الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني (الإماراتي) للمكافآت السلوكية، والبرنامج الأول في علم السلوك، بمرتكزات أساسية هي الوطن والمجتمع والأسرة.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بقيادة فريق إدارة المكافآت السلوكية ضمن مهام وزارة اللامستحيل للعمل على منهجية وطنية لتفعيل وتحفيز السلوك الإيجابي كآلية معتمدة في الدولة، ليتم العمل على الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني لمكافآت السلوكية، الذي اعتمده الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وإطلاق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية كأول برنامج شامل يضم محاور الحياة السلوكية الإيجابية والمجتمع، ويتم تشغيله بالتعاون مع «فزعة» وعدد من الشركاء في القطاع الخاص.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المواطنة الإيجابية عنصر مهم ولا غنى عنه، لبناء المجتمعات والدول المتقدمة، كونها تشكّل العامل الأساسي في ضمان قوة النسيج المجتمعي في مواجهة مختلف التحديات، مشيراً سموه إلى أن «القيم الإماراتية الأصيلة كانت ولاتزال الدرع الحصينة للمجتمع».

وأضاف: «تحفيز السلوك الإيجابي يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق السعادة للمجتمع، قيمنا الأصيلة كانت دوماً علامة مميزة في الشخصية الإماراتية».

*فتح باب التطعيم ضدّ «كوفيد-19» للمرضعات والمُقبلات على الحمل

وبحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت هيئة الصحة بدبي تخفيض الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا المستجد من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام، وفقاً لأحدث البروتوكولات الطبية المعمول بها في شأن اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» حول العالم.

كما أعلنت الهيئة للمرة الأولى فتح باب التطعيم للمُرضعات والمُقبلات على الحمل بلقاح فايزر-بيونتيك، ضمن مساعيها الحثيثة لحماية أفراد المجتمع وتعزيز الوقاية لديهم من الفيروس.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة فريدة الخاجة، أن الإجراءات الجديدة للتطعيم جاءت بالتوافق مع تطور البروتوكولات المعمول بها عالمياً المتعلقة باللقاحات، وحرصاً من الهيئة على توسيع نطاق حملة التطعيم ضمن الأطر الآمنة التي تضمن سلامة كل من يتلقاه، وفقاً لما هو مُعلن ومعتمد من معايير واشتراطات من قبل الهيئات الطبية الدولية.

وفيما يخص تطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا، أوضحت الدكتورة فريدة أنه لم يكن يُسمح لمن أُصيب من قبل بالفيروس بتلقي أيّ من اللقاحات إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإصابة،غير أن التقدم الحاصل في بروتوكولات التطعيم المعتمدة بهذا الخصوص عالمياً، أثبت أنه من الممكن لمن سبق إصابته بالفيروس تلقّي اللقاح بعد انتهاء مدة العزل الصحي، (10 أيام)، شريطة عدم ظهور أعراض مَرَضيّه عليه حتى لو كانت بشكل خفيف خلال فترة العزل المُشار إليها.

*القبض على ممرضة هددت كامالا هاريس بالقتل

وبحسب "البيان"، اعتقلت الشرطة الأمريكية ممرضة في ولاية فلوريدا، خلال الأسبوع الجاري، على خلفية تهديدها بقتل نائبة الرئيس، كامالا هاريس، قبل أشهر، وفقاً لتقارير صحفية أمريكية.

ووضعت شكوى جنائية لدى السلطات، لأن الممرضة المعتقلة، نيفيان بيتيت فيلبس، أصدرت عدة تهديدات لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأوضح المصدر، أن الممرضة أصدرت هذه التهديدات "الخطيرة" لنائبة الرئيس الأمريكي عن طريق الإنترنت.

وأطلقت الممرضة هذه التهديدات على شكل مقاطع فيديو تقول فيها إن هناك من دفع لها مالا حتى تقوم بقتل نائبة الرئيس.

وقالت في المقطع: "كامالا هاريس، ستموتين، فأيامك معدودة. لقد دفع لي أحدهم 53 ألف دولار"، ثم أضافت كلمات "بذيئة" تذم نائبة الرئيس.

وأضافت الممرضة "سأقوم بهذه المهمة"، في إشارة إلى القتل"، بحسب ما أوردته الشكوى.

وتم إخبار جهاز الخدمة السرية، بهذه التهديدات، في وقت سابق، حتى تقوم بالمطلوب إزاء ما صدر عن الممرضة.

وتواجه الممرضة تهمة إطلاق تهديدات تجاه نائبة الرئيس التي تعد أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب.

*أمريكا والصين تتعهدان بالتعاون بشأن أزمة المناخ

وبحسب "البيان"، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، السبت، أنهما "تتعهدان بالتعاون" بشأن قضية تغير المناخ، وذلك في بيان مشترك صدر عقب زيارة المبعوث الأمريكي جون كيري إلى شنجهاي.

وجاء في البيان المشترك الذي وقّعه كيري ونظيره الصيني شي شينهوا أن "الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول اخرى لمعالجة أزمة المناخ التي يجب التعامل معها بالجدية والاستعجال الذي تتطلبه".

ويفصّل البيان سبل التعاون المتعددة بين أكبر اقتصادين في العالم واللذين يمثلان معًا ما يقرب من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ.

وتؤكد واشنطن وبكين في البيان "تعزيز إجراءات كل منهما، وتعاونهما في الآليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس".

*تحرك دولي لإنهاء حرب اليمن.. ورفض لاستهداف مأرب

وبحسب "الخليج"، رحب مجلس الأمن الدولي بمبادرة السلام السعودية لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، داعياً الأطراف للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتفاوض من دون شروط مسبقة.

وأكد المجلس في بيان أن التصعيد في مدينة مأرب «يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه»، معرباً عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، ومشدداً على ضرورة خفض التصعيد.

كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في اليمن، بما في ذلك خطر وقوع مجاعة، ودعا الحكومة اليمنية لتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ومن دون تأخير. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوثين الخاصين إلى اليمن، الامريكي ليندركينج والأممي جريفيث يواصلان العمل جنبا إلى جنب لتشجيع التسليم السريع للوقود إلى اليمن، وإعادة إطلاق المحادثات السياسية بدعم من حكومة عُمان.

وذكر بيان صحفي صدر، أمس، عن الخارجية الأمريكية، في موقعها الرسمي على الإنترنت: «إننا في حاجة إلى أن تلتزم جميع الأطراف اليمنية بجدية وتتفاوض بحسن نية، لأن الناس يعانون أشدّ معاناة»، وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، عاد في 16إبريل الجاري من رحلته التي شملت ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وفي برلين التقى بممثلين من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وممثلين عن ألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي لمناقشة أهمية التوصل إلى حلّ دائم للصراع واتخاذ إجراءات للتخفيف من الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

وتشمل هذه الإجراءات إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، وتسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة وإصلاح ناقلة النفط «صافر» ودعم جهود حكومة الجمهورية اليمنية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني وتخفيف الأزمة الإنسانية.

*الإقامات والتأشيرات المرنة ورقة رابحة للفنادق

وبحسب "الخليج"، أكد رؤساء ومديرون في القطاع الفندقي في دولة الإمارات أن تصريح إقامة العمل الافتراضي والتأشيرات السياحية المتعددة الدخول لكافة الجنسيات، تساهم في تعزيز أداء القطاع الفندقي في الدولة، مشيرين إلى أنه سيرفع الإشغال والطلب على الإقامات الطويلة التي تعتبر رافداً مهماً للقطاع الفندقي في السوق المحلي، بالإضافة إلى الحجوزات المرنة التي توفرها الوحدات الفندقية أكثر من الوحدات السكينية.

وقالوا لـ «الخليج» إن الإمارات تتميز بكافة المقومات المطلوبة لتكون الوجهة الأولى للإقامة والعمل، حيث ستساهم إقامة العمل الافتراضية في فرصة حيوية لاستقطاب الموظفين المؤهلين، موضحين أن القطاع الفندقي في الدولة قادر على تلبية تطلعات واحتياجات هذه الشريحة من خلال خيارات الحجوزات المرنة والإقامة الطويلة نسبياً، وتوفير كافة المتطلبات مثل مساحات العمل وغرف الاجتماعات ومتطلبات الاتصال.

وأضافوا أن تأشيرة السياحة متعددة الدخول، سوف تخدم شريحة واسعة من الزوار والسياح من مختلف دول العالم، حيث تمنحهم المرونة العالية عند الحجز للسفر إلى دولة الإمارات، ما يجعلها الخيار الأول عن السفر في مرحلة ما.