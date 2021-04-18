نائبة: مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية كشفت حجم تضحيات رجال الجيش والشرطة

أشادت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بمسلسل الاختيار 2، مطالبة بتكثيف مثل هذه الأعمال الدرامية الوطنية على الشاشات، لفضح الإرهاب والتركيز على حجم التضحيات التي يبذلها قوات الجيش والشرطة من أجل الوطن.

وأضاف فاطمة سليم، خلال بيان له اليوم، أن مسلسل الاختيار يعد ملحمة وطنية، ألقت الضوء على جزء من تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن، موضحة أن هذا العمل الفنى يسهم فى زيادة الحس الوطنى لدى المواطنين، وكشف حقيقة الأحداث التى ألقى المسلسل الضوء عليها وعاصرها أبناء الشعب المصرى وعانوا منها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الفن يمثل القوى الناعمة لمواجهة الأفكار المتطرفة، والأعمال الوطنية تخلد ذكرى أبطال مصر البواسل، وتعلم الأجيال الجديدة حب الوطن، وكيف حمل هؤلاء الأبطال أرواحهم على أيديهم من أجل رفعة الوطن والحفاظ على ترابه.

وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن المسلسل يهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى مصر والعالم بأكمله، حيث تشير إلى مدى قوة الدولة المصرية في الدفاع عن أرضها وتطهيرها من العمليات الإرهابية، كما أنه يهدف إلى كشف الوجه الحقيقى للإرهاب الأسود الممول من بعض دول وأجهزة لدعم الإرهاب.