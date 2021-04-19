من 53 سنة.. الحباش أشهر الأكلات الشعبية في رمضان بدمنهور

أكلة رئيسية على إفطار أهالى البحيرة

طريقة عمل الحباش بدمنهور

يتميز شهر رمضان الكريم بالعادات والطقوس المختلفة من بلد لأخرى، وأهمها الأكلات والحلويات، فلكل بلد مأكولاته الشعبية التقليدية الخاصة به، تختلف العادات والتقاليد من محافظة إلى أخرى.

وتشتهر محافظة البحيرة بالعديد من العادات والتقاليد والأكلات الشعبية التي تميزها عن باقي المحافظات المجاورة، ويعتبر الحباش من الأكلات الشهيرة المميزة لدى المواطن البحراوي بالأخص مدينة دمنهور، فعندما يذكر كلمة "حباش" لا يستطيع أحد فهم تلك الكلمة غير المواطن الدمنهوري.

و يروي أبو حسن، حفيد مخترع الحباش في دمنهور تفاصيل تاريخ نشأته : " تعود فكرة عمل الحباش إلى جده أحمد الجمل، حيث قام بعمل أول طبق حباش منذ ما يقرب من٥٣ سنة، و أصبح بعد ذلك جزءا أساسيا في وجبة الإفطار و الغداء للعاملين والأسرة المصرية في مدينة دمنهور، خصوصاً في شهر رمضان الكريم و أعياد الربيع".

و أوضح أبو حسن، أن سبب تسمية الحباش بهذا الاسم، قائلاً : "يدعي الحباش بهذا الاسم بسبب ان مكوناته كثيرة تشمل جميع أنواع البهارات، بالإضافة إلى الطحينة و الطماطم و الزيت الحار و الثوم و الخل و الليمون و البقدونس، يتم خلط جميع المكونات مع بعض وتوضع في الثلاجة".

أوضح، أن الحباش يتم تناوله مع جميع الأكلات سواء الأكلات الشعبية أو الأكلات الأخرى، مشيراً إلى أنه يعتبر الهرم الرابع للأكلات الشعبية في مدينة دمنهور ومع مرور الزمن أصبح يتداول في باقي المراكز الأخرى في محافظة البحيرة.



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