15 مليون حالة إجمالي عدد إصابات كورونا في الهند

سجلت الهند 273 ألفا و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 15 مليونا و61 ألفا و919 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألفًا و619 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 178 ألفا و769 شخصا.



وأفادت الوزارة بأن 144 ألفا و178 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و953 ألفا و821 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و929 ألفا و329 شخصا.