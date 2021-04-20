إهمال من لاعب الأهلي.. تعليق ناري من رئيس لجنة الحكام الأسبق على ركلة جزاء الزمالك.. فيديو

ركلة جزاء الزمالك

علق عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام الأسبق، على التحكيم بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.



وقال "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "قرار تعيين حكام مصريين لمباراة القمة قرار شجاع وجرئ، ويحسب لاتحاد كرة القدم، لأنهم أعادوا التحكيم المصري لمباراة الأهلي والزمالك".



وأضاف: "اتحاد الكرة استطاع مواجهة المعارضة التي حدثت بسبب تعيين حكام مصريين لمباراة القمة"، متابعا: "أشكر لاعبي الأهلي والزمالك لأن الروح الرياضية ساعدت طاقم التحكيم في تأدية دوره على أكمل وجه".



وأشار: "ركلة الجزاء دائما من الألعاب الصعبة جدا، وأعتقد أن تدخل الفار في ركلة الجزاء كان ممتاز في احتساب ركلة الجزاء"، مؤكدا: "ركلة الجزاء صحيحة لأنه كان هناك إهمال من لاعب الأهلي بدفع لاعب الزمالك".