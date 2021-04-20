عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان صبحي نافيا شائعة رغبته في الرجوع إلى الأهلي: محاولات ليست الأولى للتشكيك في خطوة انتقالي لبيراميدز

صدى البلد

أوضح لاعب كرة القدم رمضان صبحي أنه سعيد مع تواجده في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، وأنه لا يفكر في الرحيل عن نادي بيراميدز في الوقت الحالي أو المستقبل القريب.

 

جاء ذلك ردًا علي ما يتم تداوله من أخبار التي تنص علي رغبة رمضان صبحي في الرجوع إلي النادي الأهلي، ونفي اللاعب رمضان صبحي تلك الأخبار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

وكتب رمضان صبحي عبر خاصية الأستوري: "لست مندهشًا من ما تم تداوله بعد تصريحاتي التليفزيونية الأخيرة، التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولي في التشكيك في خطوة انتقالي لبيراميدز، والتي بالعكس تمامًا تمت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل".

 

وأكمل رمضان صبحي كاتبًا: "كل تركيزي الآن هو بذل أقصي مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح".

 

وأنهى صبحي كاتبًا: "وأيضا من أجل الحفاظ علي تواجدي داخل المنتخب الأول وتجهيزًا أيضا لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الاوليمبي".

 

وكانت قد أثارت حلقة رمضان صبحي في برنامج رامز عقله طار، الجدل حول إمكانية عودة رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى.

 

وأكد رمضان صبحي، إنه مازال أهلاويا ويشجع النادي الأهلي رغم انتقاله إلى بيراميدز خلال الفترة الماضية وتعرضه إلى سيل من الهجوم من قبل جماهير الأهلي لرفضه البقاء داخل الأهلي وتفضيل عرض بيراميدز . 

 

وأضاف رمضان صبحي، أنه شعر بحالة كبيرة من السعادة بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

 

رمضان صبحي النادي الأهلي نادي بيراميدز اشاعات

موضوعات متعلقة

زيدان: تواصلت مع حما رمضان صبحي فترة مفاوضاته مع الأهلي وكان هذا رده|فيديو

ترشيحاتنا

ضبط 5.3 مليون قرص وعلبة دواء مجهولة المصدر مهربة جمركيا في الجيزة

2000 مسئول عسكري إسرائيلي يبعثون بتحذير خطير لبايدن

الصورة الأخيرة لـ شيكابالا.. حكاية "جهاد" مع الرسم بالمسامير والخيط للأندية

بطولة السوبر الأوروبي .. فكرة ريال مدريد ورفض الفيفا واليويفا والحكومات

وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والتر مونديل

مسلسل بين السما والأرض الحلقة 7.. أحمد بدير يدافع عن محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

بيان عاجل من السعودية بشأن الجلطات الناتجة عن لقاح أسترازينيكا

جمال الغندور: إضاعة الزمالك ضربة الجزاء أمام الأهلي كان في مصلحة "البنا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ