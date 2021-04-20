رمضان صبحي نافيا شائعة رغبته في الرجوع إلى الأهلي: محاولات ليست الأولى للتشكيك في خطوة انتقالي لبيراميدز

أوضح لاعب كرة القدم رمضان صبحي أنه سعيد مع تواجده في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، وأنه لا يفكر في الرحيل عن نادي بيراميدز في الوقت الحالي أو المستقبل القريب.

جاء ذلك ردًا علي ما يتم تداوله من أخبار التي تنص علي رغبة رمضان صبحي في الرجوع إلي النادي الأهلي، ونفي اللاعب رمضان صبحي تلك الأخبار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب رمضان صبحي عبر خاصية الأستوري: "لست مندهشًا من ما تم تداوله بعد تصريحاتي التليفزيونية الأخيرة، التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولي في التشكيك في خطوة انتقالي لبيراميدز، والتي بالعكس تمامًا تمت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل".

وأكمل رمضان صبحي كاتبًا: "كل تركيزي الآن هو بذل أقصي مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح".

وأنهى صبحي كاتبًا: "وأيضا من أجل الحفاظ علي تواجدي داخل المنتخب الأول وتجهيزًا أيضا لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الاوليمبي".

وكانت قد أثارت حلقة رمضان صبحي في برنامج رامز عقله طار، الجدل حول إمكانية عودة رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى.

وأكد رمضان صبحي، إنه مازال أهلاويا ويشجع النادي الأهلي رغم انتقاله إلى بيراميدز خلال الفترة الماضية وتعرضه إلى سيل من الهجوم من قبل جماهير الأهلي لرفضه البقاء داخل الأهلي وتفضيل عرض بيراميدز .

وأضاف رمضان صبحي، أنه شعر بحالة كبيرة من السعادة بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.