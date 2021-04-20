كشف حساب مورينيو بعد إقالته من تدريب توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رسميا، أمس الإثنين، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، من منصب المدير الفني للفريق.

وقال توتنهام في بيانه: “يمكن للنادي أن يعلن إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه الفني جواو ساكرامنتو ونونو سانتوس وكارلوس لالين وجيوفاني سيرا من مهامهم”.



وأكد “السبيرز”، تولي “ريان ماسون” تدريب الفريق بشكل مؤقت، حتى التعاقد مع مدير فني جديد.



وعاش توتنهام موسما سيئا تحت قيادة جوزيه مورينيو، وتراجع مستواه بشكل كبير، وظهر هذا في مباريات الموسم الحالي.

ونعرض لكم عبر السطور التالية كشف حساب مورينيو مع توتنهام

بدأ مورينيو مشواره مع توتنهام في نوفمبر عام 2019، وكانت أول مباراة أمام فريق وست هام يونايتد، وحقق البرتغالي الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



لعب توتنهام 86 مباراة تحت قيادة مورينيو حقق الفوز في 45 وتعادل في 17 وهُزم في 24.



سجل لاعبو فريق توتنهام تحت قيادة مورينيو 173 هدفا، واستقبلوا 110 أهداف.



موسم 2019-2020 الأول لـ مورينيو مع توتنهام، احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة.



موسم 2020-2021 الجاري، خرج توتنهام من بطولة الدوري الأوروبي بعد خسارة كارثية في إياب دور الـ 16 أمام دينامو زغرب الكرواتي، في حين أن مباراة الذهاب كانت لصالح توتنهام بنتيجة هدفين دون رد.



ويحتل توتنهام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 50 نقطة، أي بفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي.