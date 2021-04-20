حكم كثرة النوم في نهار رمضان وهل تؤثر على الصوم؟.. هل يجوز قراءة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في رمضان؟.. حكم صبغ الشعر للمرأة والرجل في نهار رمضان؟.. هل يقع الطلاق أثناء الصوم

فتاوى

من نام في نهار رمضان عرض نفسه لضياع الأجر العظيم

يجوز للرجل أن يطلق زوجته في رمضان أو غيره

لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تشغل أذهان الصائمين، نوضح أبرزها في التقرير التالى:

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال يقول صاحبه “ما حكم كثرة النوم في نهار رمضان وهل تؤثر على صحة الصوم؟” إن الله تبارك وتعالى جعل لنا مواسم للطاعات يزداد فيها الخير وترفع فيها الدرجات، من هذه المواسم وأعلاها على الإطلاق هو شهر رمضان.

واستشهد أحمد ممدوح، بقوله تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وذكر أنه وإن كان النوم في نهار رمضان لا يؤثر في صحة الصيام، إلا أن صاحبه قد عرض نفسه لضياع الأجر العظيم، لأن الله قال في الحديث القدسي "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ".

هل يجوز قراءة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في رمضان سواء من المصحف أو من الجوال، وأيا كان الحال على وضوء أم لا؟، لعل أهمية هذا الاستفهام ينبع من أن قراءة القرآن في المواصلات العامة سمة غالبة في شهر رمضان، لأنه شهر القرآن، وكثيرون أولئك الحريصون على اغتنام أكبر قدر من خيرات ونفحات وعطايا هذا الشهر الكريم، الذي يمر سريعًا، فيحاولون ختم المصحف أكثر من مرة خلال الشهر، من هنا تتضح ضرورة الوقوف على هل يجوز قراءة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في رمضان سواء من المصحف أو من الجوال؟.

هل يجوز قراءة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في رمضان

هل يجوز قراءة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في رمضان ، ورد أن قراءة القرآن الكريم مطلوبة شرعًا في شهر رمضان وفي غير رمضان من الشهور، وهناك الكثير من الناس يقرأون القرآن في المواصلات العامة في هذا الشهر الكريم.

وعن إجابة سؤال: «هل يجوز قراءة القرآن الكريم في المواصلات العامة في رمضان ؟، فورد أن قراءة القرآن الكريم هو من العبادات التي يترتب عليها من الثواب العظيم أولًا ، وللذكرى والاتعاظ والتدبر ثانيًا، إلا أن ما يفعله البعض من قراءة القرآن بصوت عال في وسائل المواصلات فإنه لا يتناسب مع حرمة تلاوة القرآن الكريم.

هل يجوز قراءة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في رمضان وذلك حيث تختلط القراءة بضجيج الأصوات ولا يتحقق الإنصات والتدبر، ولكن لا بأس إذا قرأه في سره إذا قدر على التركيز وأمن من انقطاع التلاوة، والعودة إليها مرة بعد أخرى، مشيرة إلى أن من أفضل ما يخدم به المسلم قراءته للقرآن أن يأخذ شيئًا ولو يسيرًا من التفسير يعينه على التدبر والفهم، فقال تعالي: « كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» الآية 29 من سورة ص.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء ؟، فورد فيه أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا يمس المصحف إلا من كان طاهرًا، لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) الآية 79 من سورة الواقعة، إلا أن هناك رأيًا يقول بجواز القراءة بدون وضوء، فيما أن الأَولى اتباع رأي الجمهور وعدم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء، كما أنه لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء ولكن من الموبايل، ولا يلزم أن يكون الإنسان متوضئًا ولكن يكون على طهارة.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف ؟، فورد أنه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المصحف يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79)، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف ، وفيه يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بغير مس المصحف جائز شرعًا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

هل يجوز قراءة القران بدون وضوء من الجوال

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الجوال، ففيه جاء أن الإمساك بالهاتف المحمول لقراءة القرآن منه على غير وضوء جائز، لأنه ليس مصحفًا كما قال العلماء، وأن المصحف الحقيقي هو الذي لا يجوز مسه إلا المطهرون، من هنا يجوز تلاوة القرآن دون وضوء بشرط ألا يمس المصحف، فلا يجوز تلاوة القرآن من المصحف دون وضوء.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الجوال ، لا يشترط الوضوء عند تلاوة القرآن، إذا كان يقرأه من شاشة إلكترونية أو من على الهاتف، أو الكمبيوتر وما نحوها، فقراءة القرآن بغير وضوء جائزة شرعًا، فيجوز أن يردد الشخص آيات من القرآن من حفظه أثناء سيره في الشارع على غير وضوء، وكذلك إذا كان يقرأ من الهاتف المحمول، حيث إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

حكم صبغ الشعر في نهار رمضان

حكم صبغ الشعر في نهار رمضان ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز استخدام الأصباغ بهدف صبغ الشعر وتغيير لونه خلال الصيام، لأنَّ الأصباغ ليست طعامًا ولا شرابًا وهي لا تفطر الصائم، وعن حكم صبغ الشعر في نهار رمضان بالنسبة للمرأة فهو يختلف عن الرجل ليس بسبب الصيام وإنما بسبب المباح لكل منهما عامة وفي كل وقت، فإنه يجوز للمرأة صبغ شعرها بغير السواد في أي وقت، فهو لا يفطر الصائم.

حكم صبغ الشعر أثناء الصيام ، يمكن القول أن صبغ الشعر لا يؤثر على الصيام ومثله مثل الكريمات والمرطبات التي لا تفطر ولا تبطل الصيام، إلا أن حكم صبغ الشعر يختلف بالنسبة للمرأة عنه بالنسبة للرجل.

حكم صبغ الشعر للمرأة

ورد أنه يجوز للمرأة سواء كانت متزوجة أو مخطوبة أو عزباء أن تصبغ شعرها إذا كانت تريد زيادة في جمالها أو كانت تعانى من شعر أبيض يؤثر على نفسيتها، وبالنسبة للمرأة المتزوجة فلا مانع من أن تصبغ شعرها تزينًا لزوجها بأي لون كان حتى ولو كان الأسود، فالمرأة خلقت وفي فطرتها حب الزينة والجمال.

حكم صبغ الشعر للرجال

وفيه ينبغي للرجل تجنب صبغ شعره باللون الأسود الداكن الصريح، لإخفاء الشيب، وهناك لونا آخر قاتما يمكن صبغه به، فعن إجابة سؤال: « «ما حُكم صبغ شعر الرجال باللون الأسود، لإخفاء الشيب؟»، أن صبغ الشعر باللون الأسود الصريح الداكن، يتجنبه الرجال، حيث إن بعض العلماء حرموه وآخرون أجازوه، فخروجًا من هذا الخلاف يمكن تجنبه واستبداله بالبني القاتم، وهو على عكس النساء، فلهن صباغة شعورهن كيفما شئن من ألوان.

حكم صبغ الشعر بالسواد في آراء الفقهاء

الفقهاء اختلفوا في حكم الاختضاب -صبغ- بالسواد مع إجماعهم على جوازه في الحرب، ليظهر المجاهدون أكثر شبابًا وجَلَدًا وقوةً ليكون ذلك أهْيَبَ للعدو؛ فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه فيما عدا الجهاد، ومنهم من رخّص فيه مطلقًا ورأى أنه لا حرج على فاعله.

وعن سؤال: «ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟»، أن دليل من قال بتحريمه: فهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود والنسائي.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم في "صحيحه" وأبو داود في "سننه"، والأصل أن النهي يقتضي التحريم، والقائلون بالكراهة يحملون النهي هنا على الكراهة؛ لتعلقه بأمور العادات.

أما أصحاب الرأي القائل بالجواز فيستدلون بحديث صهيب الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا -أي للشيب- السَّوَادُ؛ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أعدَائكم» رواه ابن ماجه وحسَّنه البوصيري، و قد اختضب بالسواد جماعةٌ من الصحابة؛ منهم سيِّدَا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام وغيرهما، ولم يُنقل الإنكار عليهم من أحد، وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكينٌ للزوجة وأَهْيَبُ للعدو.

وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قومٍ هذه صفتهم لا أنّ عدم وجدانهم رائحة الجنة بسبب خضابهم بالسواد.وأفاد: بناءً على ذلك: فإن هناك اختلافًا بين الفقهاء بين الجواز وعدمه في مسألة الخضاب بالسواد، فلا حرج على مَن أخذ بأيِّ القولين، والأمر في ذلك واسع.

هل يقع الطلاق أثناء الصوم

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق مكروه شرعًا وهو أبغض الحلال إلى الله؛ لما له من آثار جانبية على الزوجين وعائلتهما وأقاربهما كقطع الصلة والعداوة والبغضاء بينهما.



وأضاف "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه "هل يجوز الطلاق في وقت الصيام؟"، أنه قد ورد النهي عن الطلاق في حالات كالطلاق في الحيض والنفاس والطلاق ثلاثًا مرّة واحدة، واتباع الطلاق في أثناء العدّة من الطلاق السابق، وقد سُمي مثل هذه الحالات للطلاق طلاق البدعة، وهو غير جائز شرعًا.



وتابع: "والطلاق لا يعرف زمانًا ولا مكانًا سواء في رمضان أو غيره من الأزمنة فهو مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ: الطلاقُ)،[١] ولم يرد حكم شرعي يمنع وقوع الطلاق في شهر رمضان المبارك خاصة".



وأشار إلى أنه يجوز للرجل أن يطلق فى رمضان أو فى غيره، فهذا أمر واضح ولا شك فيه، فمن طلق زوجته نفذ طلاقه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق أثناء الصيام أم لا، كما لا يمنع وقوع الطلاق كونه حال العصبية إلا إذا كان غضبه شديدا بحيث كان لا يعي ما يقول، فلا ينفذ طلاقه حينئذ، لارتفاع التكليف عنه.

كما أرسلت سيدة سؤالا إلى صفحة صدى البلد الرسمية بفيسبوك ، تقول فيه:" زوجي دائم الحلف بالطلاق في نهار رمضان هل يبطل صومه "؟.

ورد الشيخ سيد عرفة عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية خلال البث المباشر من مركز الأزهر للفتوى عبر صفحة دار صدى البلد قائلا: " لا علاقة بين الحلف والصيام سواء كان بالطلاق أو غير الطلاق ، وانصحي زوجك بعدم الحلف بالطلاق لأن الحلف لا يكون الا بالله .