مفتي الديار المصرية : رمضان شهر العمل والإنتاج وليس الكسل..فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أنه يجوز دفع زكاة المال وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق أن شهر رمضان هو شهر العمل والإنتاج وليس شهرا للكسل.

وتابع مفتي الديار المصرية أن أمهات المؤمنين كنَّ يعتكفن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال شهر رمضان للتقرب والعبادة.

وأشار علام إلى أن أوجه البر لا حصر لها إذا أنسد بابا انفتحت أبواب .