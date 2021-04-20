نسرين أمين: «زواج الويك آند» حلم حياتي من زمان

صرحت الفنانة نسرين أمين، بأن «زواج الويك آند» صحى جدا و ومفيد وكل شئ به لذيذ.

وقالت "أمين" خلال لقائها مع الإعلامى "أحمد سالم" فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" ، إن «زواج الويك آند» هو حلم لها منذ الطفولة، مؤكدة أن كثير من الفتيات يتمنون الزواج من طيار لذلك السبب .



وأضافت الفنانة نسرين أمين، أنه لم يعد من المهم وجود رجل فى الحياة اليومية للمرأة و يكفى مقابلتهم يومين فقط فى الاسبوع.



وأوضحت أنها لم تندم على اعتذارها فى تقديم أى دور يعرض عليها و يثبت صحة رأيها عند مشاهدة العمل بعد ذلك و ان وجهة نظرها كانت على صواب، منوهة إلى أنها نادمة على اعتذارها لدور عرض عليها فى مسلسل “جراند اوتيل” .