الجزار: الحكومة الليبية مهتمة بتطبيق استراتيجية مصر في التعامل مع ملف الإسكان.. فيديو

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إننا تحدثنا مع الجانب الليبي خلال زيارة وفد مصري إلى طرابلس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من الملفات، وخاصة الإسكان، مؤكدا أنهم مهتمون جدا بتطبيق استراتيجية مصر في التعامل مع ملف الإسكان، وتحديدا التجربة المتكاملة، ومنها إنشاء الوحدات السكنية والتمويل العقاري.



وأضاف عاصم الجزار ، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا كان من بينها مجموعة من شركات الإسكان التي تعمل في مصر، وتم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين الدولتين.



والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين.



وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.



ومن جهته، عبَّر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة.



وأعرب "مدبولي" عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.