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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محمد عويس الضابط الخائن .. أرشد الإرهابيين عن خط سير الشهيد محمد مبروك

محمد عويس
محمد عويس

أبرز مسلسل “الاختيار2" دور الضابط الخائن محمد عويس والذى كان يعمل بإدارة مرور القاهرة والذى باع وطنه وتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية، وحتى تورط فى عملية اغتيال الشهيد الضابط محمد مبروك.

 

ربطته علاقة صداقة بالمتهم الرئيسي باغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، بعدما قام بإمدادهم بالمعلومات اللازمة لتنفيذ جريمتهم.


أظهر مسلسل الاختيار 2 المحاولات التي قام بها أفراد الجماعات التكفيرية لاستقطاب الضابط محمد عويس، لما كان له أهمية من إمدادهم بالمعلومات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية والتي كان على رأسها عملية اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني.


وبعد ذلك تردد الضابط محمد عويس في بداية الأمر لما تم عرضه عليه من قبل عناصر الجماعات التكفيرية، فيما يخص المعلومات المطلوبة عن العقيد محمد مبروك، إلا أنه، وفق أحداث حلقة المسلسل، رضخ في نهاية الأمر إلى ما يريدون وتورط معهم بعد أن أمدهم بما يريدون، مستغلين حاجته المادية بعدما أعطوه شيكًا بقيمة 2 مليون جنيه.


في التحقيقات الخاصة بقضية اغتيال المقدم محمد مبروك، تم إدانة محمد عويس، الضابط الذي جرى فصله من الإدارة العامة للمرور، وذلك لكونه أرشد المتهمين الرئيسيين في القضية عن تحركات وأماكن تواجد العقيد محمد مبروك وأفراد من أسرته، ما مكنهم فيما بعد من تنفيذ جريمتهم وقاموا باغتياله في نوفمبر من عام 2013 أمام منزله في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بحسب ما جاء في التحقيقات.

محمد عويس الضابط الخائن الشهيد محمد مبروك محمد مبروك الاختيار 2

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