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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

صدى البلد

لم تقف وسائل الإعلام بمختلف منصاتها المرئية والمسموعة  مكتوفي الأيدي خلال فترة العبث التي شهدتها مصر منذ تولي الجماعة الإرهابية مصر الإعلام الجندي المجهول والمهضوم حقه من اصحاب النفوس الضعيقة .


تعتبر جميع وسائل الإعلام من أقوى الادوات الناعمة العصـرية التـي تدخل علي جميع بيوت المصريين وتقوم بدورها الوطني المشرف وهي التي تصدت الي الافكار المتطرفة والسموم التي تبثها جماعة الارهاب  لاظهار الحقيقة و محاربة افة الإرهاب والفكر المتطرف .


لذلك لابد ان يدرك الجميع  مدى تأثير الإعلام بمختلف أشكاله  في التصدي للفكر الإنحرافي والغير اخلاقي  وللفئات الإرهابيّة الظلامية  وان الإعلام كان أحد أهم االمنصات التي فضحت وسجلت   أفكارههم الهدامة خلال السنوات الماضية.


دائما يحاولون أعداء الوطن باستمرار نشر الشائعات والفوضى وتشويه صورة مؤسسات الدولة حيث يستغل أخوان الشيطان فبركة الاخبار و نشر الأكاذيب المغرضة ومن تلك الاشياء يأتي دور الاعلام المصري الشريف  لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية وأظهار الحقائق بالدلائل المستندات .


وفي المقابل اعلام مضاد للدولة المصرية بمختلف الدولة العربية والغربية يستقطب عقول الفئات المغيبة عن الواقع للاستفادة من حالة اللاوعي لديهم وتجنيدهم في سبيل تحقيق مصالحهم الدنيئة الداعية للتطرف والإرهاب وتدمير مصرنا  الغالية .


وكان لدور الاعلام المصري النزيه خلال ثورة 30 يونيو العظيمة  دورا كبيرا  بناءا متصديا   لفضح مخططات الإخوان وجرائمهم والتصدى لأفكارهم كما ظهر دوره مؤخراً فى التصدى لدعوات الإرهابيين للتظاهر ومواجهة مسلسل الشائعات الذى لا ينتهى ومجابهة استغلال الأحداث الصعبة من خلال اخوان الشيطانا لتى يحاول الإخوان من خلالها بث الفتنة وتمزيق الوطن .


وفى شهر مارس 2013  أمام مدينة الانتاج الاعلامى كانت الافكار المتطرفة  تملأ المشهد بعصى خشبية وأسلحة ينتمون لجماعة «حازمون» أتباع حازم صلاح أبو اسماعيل  بعد دعوته لحصارها لإرهاب الاعلاميين داخل المدينة بعد فضحهم جرائمهم وسوء نواياهم.

فينا اللي ذهب بكامل قواه العقلية لينقل حقيقتهم وخثتهم ومن الصحفيين والمراسلين الشرفاء تعرض للضرب والاهانة وكان يدرك جيدا انه في لحظة واحده لم يعد الي منزله مره اخري من غدرهم وخثتهم  وهذه حكاية من الف والف حكاية حصلت اتمني الاستماع الي اساتذتنا في الصافحة والاعلام ليشبعوا الشعب وطنية  كيف دافعوا عن وطنهم بادواتهم البسيطة “الكاميرا والقلم ” ليكمل ملحمة الاختيار المسلسل الوطني الشريف علي أكمل وجه .


وبالنهاية تحية لمن انقذ مصرنا الغالية من الجماعة الارهابية الرئيس عبد الفتاح السيسي  و لرجال القوات المسحلة ورجال الشرطة البواسل ولقادتنا العظيمة وشكر موصول لرجال الاعلام المصري الذي لعب دورا كبيرا لمحاربة الافكار المتطرفة نتمني نشاهد الاختبار 3" لدور الاعلام المصري الوطني الشريف خلال السنوات القليلة الماضية .

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