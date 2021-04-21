الكلمة دي تقولها لحد تاني.. مدحت العدل ينفعل على شيخ الحارة

علق السيناريست مدحت العدل، على حديث “ِشيخ الحارة”،: "أنا اسمي مدحت العدل، مش مدحت مشاكل.. مدحت مشاكل دي تقولها لحد تاني".





وكشف "العدل"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن الخلاف الذي حدث بينه وبين خيري بشارة، موضحا: "احنا اختلفنا في وجهات النظر داخل الفيلم".



وأضاف: "خيري بشارة صديقي، وعملتله أغنية آخر فيلم"، موضحا: "أنا مبعملش مشاكل مع حد".



وشدد على أن نادر جلال، أستاذه، ومن أجمل الأشخاص من حيث التعامل.



وفيما يخص خالد يوسف؛ أوضح أنه شارك في المظاهرات رغم وجود قانون التظاهر، وعليه؛ طالبته بتقديم استقالته من لجنة الخمسين.





