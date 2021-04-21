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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجمة مرتدة يتصدر تويتر.. ومغردون لايقل دورا عن الاختيار

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #هجمة_مرتدة بعد عرض الحلقة الثامنة من المسلسل. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مسلسل هجمه مرتده...للفنان الجميل احمد عز والفنانه المتألقة هند صبري  أكثر من رائع حلو اوووي #هجمه_مرتده #هجمه_مرتده " و "‏‎#هجمه_مرتده 
المسلسل دا لا يقل أهمية عن مسلسل الاختيار ولكن يعملون بصمت ويادون ادائهم في صمت تام وعقيدتهم انت قوي وشجاع وبتحب بلدك لكل من يعملون معهم وأيضا التحدي حتي لو بحياته ((الشغل مش بيقف علي حد))مصر تستاهل مننا الكثير والكثير  "
 

وقال آخرون "‏تتر و موسيقى التصويرية هو يمكن الاحسن فى رمضان، عز وهند وهشام سليم كعادتهم 10/10و مفيش اي مشكلة من اي اداء تمثيلي،بداية كانت فشيخةو القصة أصلا حلوة،طب ليه اخر 4حلقات بالملل ده رغم ان المسلسل كان اغلبه جاهز من سنة، نقول نهاية الحلقة ال9 تدى تفاؤول بإن الاحداث هتسخن #هجمة_مرتدة ".
 

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

 

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة

المخابرات هاشتاج مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار مسلسل هجمة مرتدة هجمة مرتدة احمد عز

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