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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدر الشهيد محمد مبروك السوشيال ميديا .. شاهد ما قاله المصريون عنه

صدى البلد

تصدر الشهيد محمد مبروك موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار٢ و الذى يجسد دوره الفناناياد نصار فى المسلسل.


 

وذكر الفنان اياد نصار المشاهدين بالدور الكبير الذى لعبه الشهيد محمد مبروك بحجم المعلومات التي كشفها عن تخابروتأمر قيادات الجماعة الإرهابية على البلاد خلال فترة حكمهم.


 

وانتهت حلقة مسلسل الاختيار 2 بتلقي عناصر الجماعة الإرهابية أوامر باغتيال الشهيد محمد مبروك الذى فضحخططهم ووثق جرائمهم وكشف عن اخطر قضية وهى قضية تخابر محمد مرسى مع دول أجنبية .


 

استشهد محمد مبروك يوم 18 نوفمبر 2013 حينما كان يستعد للخروج من مسكنه متوجها إلى عمله، فتح أشخاصملثمون وابلا من النيران عليه لتسكن اثنتا عشرة رصاصة في جسده ليستشهد على الفور.


 

وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:


 

مشهد الإغتيال الشهيد البطل محمد مبروك

وجع قلوبنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

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الإخوان تجار الدين عبيد الماااااااال


 


 

ظهور ابنته في أخر الحلقة وهي الطفلة التى تصرخ وجعا من فراق أغلى ما عندها أدمى قلبي قبل عيني ومن عظيم التربية إن الطفلة وهيبتصرخ بتقول وهو أصلا كاتب كل حاجة يعني كان مربى فيهم الوعى وفاهمة وعارفة أبوها ليه حصل له كدا أبوها رحل وسابها وساب أخوتهافي عمر الزهور


 


 

لما سألوه في النيابه ازاي بتتصنت علي تليفون رئيس الجمهوريه ، قاللهم انا مكنتش بتصنت علي الرئيس مرسي اناكنت بسجل مكالماتالارهابيين الظواهري واحمد عبد الغاطي والرئيس مرسي كان هو اللي بيكلمهم . وكتبت ايه في تقريرك؟

كتبت ان الرئيس مرسي خطر علي الامن القومي

المصري


 


 

دمائهم الطاهرة ستظل طوال العمر، تشهد على فداحة جرائم الاخوان الارهابيين،،

دمائهم الطاهرة دين في رقابنا وتاج على رؤوسنا، وتضحياتهم ستظل محفورة في ذاكرتنا الى يوم الدين


 

مشهد خمس دقايق ابكى الناس كلها عشان شوفتوا البطل حلقتين بس .. مابالكم بزمايله واصدقاءه اللي كانوا عايشين معاه وبيشتغلوا معاهسنين طويله .. جرعة الاختيار مؤلمة بس جرعة الفقد في الحقيقة اشد ألماً .. كل شهيد اغتالوه الاخوان وراه آلاف القصص تتحكي ..
 

الله يرحمك يابطل


 

وسلام عظيم لشهيد رايح على الجنة  كل اللى يهمه إنك تعيشى يا مصر حرة


 

الفنان إياد نصار مسلسل الاختيار 2 الشهيد محمد مبروك البطل محمد مبروك الحلقة التاسعة قيادات الجماعة الارهابية الاختيار 2

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