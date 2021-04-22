أداء جديد عليك .. بشرى تشيد بـ أحمد السقا في نسل الأغراب

نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.





وأشادت فى الصورة باداء السقا فى مسلسله " نسل الاغراب " بنشر صورة له و كتبت معلقة:" اللى يركز يلاقى انك عامل اداء جديد جداعليك و متحكم فى ثبات الجسد و ملامح وتعبيرات الوجه على غير عادتك فى الحركة اللى كلها نشاط وطاقة فى الاداء فى اعمالك السابقةعاش يا سقا".





مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»،بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرةالشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أممختلفة.





مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر،وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمدمهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي



