الليلة.. بيان جديد من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق عن إصداره بياناً جديداً اليوم، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

وكتب منصور : "الليلة بيان هام بالصوت والصورة للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب".

الليلة بيان هام بالصوت والصورة للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب .

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي فى الدقيقة 21 من زمن المباراة من ضربة جزاء ، وأضاف الهدف الثاني حميد أحداد فى الدقيقة 40.

الزمالك رفع رصيده من النقاط الى 36 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق الفوز خلالها في مباراتين وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 10 لقاءات.