عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر والسودان تقفان في وجه التعنت الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة

مع اقتراب موعد الملء الثاني.. تحركات مصرية سودانية لحل أزمة سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

شهدت الأيام الأخيرة تحركات مكثفة من قبل مصر والسودان، لدفع المفاوضات المتعثرة بسبب التعنت الإثيوبي. مع اقتراب موعد الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الإثيوبي.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حيث أكد على وقوف بلاده الثابت إلى جانب مصر، من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وعادل لملف سد النهضة، بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.

كما أعرب عن "حرص تونس القوي على مزيد من التطوير لأواصر الأخوة مع مصر، والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة المتينة إلى أعلى المستويات، وفق رؤى جديدة وبروح مشتركة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من الاستقرار والنماء".

في الوقت نفسه، بحث سفير مصر في بريطانيا، طارق عادل، مع جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرنس، تطورات مفاوضات سد النهضة والجهود التي تبذلها مصر سعيًا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وشامل حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أمس الخميس إنه تم خلال الاجتماع استعراض التنسيق القائم بالمحافل والمنظمات الدولية، وتأكيد أهمية العمل على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

كما بحث الجانبان تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود الارتقاء بها على مختلف المستويات. ورحبا في هذا الإطار بما يشهده التعاون الثنائي في مجالات متعددة من تقدم، وأكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدمًا ببرامج التعاون المشترك في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتين.

وكثفت الخرطوم خلال الساعات الماضية اتصالاتها بالأطراف الدولية من أجل توضيح مخاوفها حيال خطوة الملء الثاني، حيث التقى وزير الري السوداني ياسر عباس، الخميس، بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، الذي أبدى تفهمه للموقف السوداني ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرضى لكل الأطراف.

كما التقى عباس بسفير الاتحاد الأوروبي داعيا إلى دعم موقف السودان الرامي إلى تعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع أطراف التفاوض للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وشدد عباس على أن الوقت يمضي دون التوصل لاتفاق قانوني بشأن السد، الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بكلفة 5 مليارات دولار وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار أي 10 أضعاف خزان الروصيرص السوداني، الذي يبعد 100 كيلومترا عن السد الإثيوبي مما يزيد من المخاوف المتعلقة بسلامة السد السوداني في حال عدم وجود اتفاق ملزم يضمن آليات محكمة لتنسيق وتبادل البيانات.

ووفقا لعباس، فإن الخطوات الأحادية الإثيوبية يمكن أن تشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية ومواطنيه وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي.

أزمة سد النهضة سد النهضة اخبار أزمة سد النهضة مصر السودان اثيوبيا تونس مصر والسودان سد النهضة الأثيوبي

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يسلم الرئيس التونسي رسالة السيسي حول تطورات ملف سد النهضة

سفير مصر بـ لندن ووزير الدولة البريطاني يتباحثان في تطورات سد النهضة

السودان يدعو الاتحاد الأوروبي لدفع مفاوضات سد النهضة

تحذير سوداني جديد بشأن التعنت الإثيوبي حول سد النهضة

ترشيحاتنا

نائب رئيس الزمالك يزف بشري ساره لـ فريق اليد عقب التتويج بدوري المحترفين

وزنها نصف طن.. اكتشاف قنبلة الحرب العالمية الثانية وإبطال مفعولها في ألمانيا

بسبب كورونا.. كندا تعلق الرحلات الجوية مع الهند وباكستان

التصعيد لأعلى المستويات.. نائب رئيس الزمالك يكشف عن رسالته للاعبي الفريق وموقف النادي من أزمة فريق 99

كيف مات النبي.. ومكان وطريقة دفنه

غرق زورق على متنه 130 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا.. والعثور على 10 جثث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

مع اقتراب موعد الملء الثاني.. تحركات مصرية سودانية لحل أزمة سد النهضة

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ