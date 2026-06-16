علاقة الافوكادو بصحة عينيك.. معلومات مفاجئة

يحتوي الافوكادو على مضادات أكسدة مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين ، وهي تساعد على امتصاص موجات الضوء الضارة التي قد تؤثر على صحة النظر.



وأظهرت الدراسات الحديثة، أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بهذه المضادات تقل لديهم احتمالية الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، والذي يُعد من أبرز أسباب فقدان البصر لدى كبار السن.



ومن المثير للاهتمام أن أغلب مضادات الأكسدة في الأفوكادو توجد في الجزء الأخضر الداكن القريب من القشرة.

ومن فوائد الافوكادو..

1- التقليل من ارتفاع ضغط الدم

2- زیاده كثافه العظام

3- تحسين الحالة المزاجيه

4- المحافظه على صحه القلب

5- خفض مستويات الكولسترول

6- التحكم بمستوى السكر في الدم

7- المساعده على الهضم

6 - تقليل الالتهابات في الجسم