يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الأفوكادو بالموز

يحتوي الأفوكادو على مجموعة كبيرة من الفوائد بفضل احتوائه على أكثر من 20 فيتامين ومعادن، يعتبر الأفوكادو غذاءً خارقًا.

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الأفوكادو بالموز.

فوائد الافوكادو مع الموز..

1-زيادة الطاقة:

- الأفوكادو مليان بالدهون الصحية اللي تمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة.

- الموز غني بالكربوهيدرات اللي بتدي دفعة سريعة من الطاقة، وده مهم للسباحين قبل التمرين.

2-تحسين العضلات والتعافي:

- الأفوكادو فيه بوتاسيوم اللي بيساعد على تقليل التشنجات العضلية.

- الموز كمان فيه بوتاسيوم، وبيساعد في منع الإرهاق العضلي بعد التمرين.

3-دعم الجهاز الهضمي:

- الأفوكادو مليان بالألياف اللي بتحسن الهضم وتمنع الإمساك.

- الموز فيه ألياف برضه وبيحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

4-تعزيز المناعة:

- الأفوكادو فيه فيتامين C وفيتامين E اللي بيقووا جهاز المناعة.

- الموز فيه فيتامين C اللي بيحمي الجسم من الأمراض.

5- تحسين صحة القلب:

- الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة اللي بتساعد في تقليل مستوى الكولسترول الضار.

- الموز فيه فيتامين B6 اللي بيحافظ على صحة القلب.

طريقة تحضير عصير الافوكادو مع الموز:

1- قطع الأفوكادو إلى نصفين وطلع البذرة، بعدين اخد اللب وحطه في الخلاط.

2- اضف موزة مقطعة إلى شرائح.

3- ضيف كوب من الحليب أو عصير البرتقال حسب الرغبة.

4- اخلط المكونات كويس لحد ما تحصل على عصير ناعم.