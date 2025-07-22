قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخا من اليمن
الدولة تطلق خريطة صناعية متكاملة.. 147 منطقة و17 مجمعًا لدعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع المتعثرة
كارثة إنسانية في غزة.. 650 ألف طفل يواجهون المجاعة ونفاد تام للموارد الطبية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في البترول والتعدين لخفض الواردات وتخفيف الأعباء
ترامب يهدد بضرب إيران وإسرائيل تتوعد بجولة ثانية من الحرب| تقرير
في لقاء مع الجالية بنيجيريا.. عبد العاطي: خدمات رقمية ومبادرات نوعية للمصريين بالخارج
بنك مصر يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن
محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للإخوة السودانيين لعودتهم لوطنهم.. شاهد
ماشي ولا قاعد.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن فيديو اعتذار وسام أبو علي
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الأفوكادو بالموز

يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
رنا عصمت

يحتوي الأفوكادو على مجموعة كبيرة من الفوائد بفضل احتوائه على أكثر من 20 فيتامين ومعادن، يعتبر الأفوكادو غذاءً خارقًا. 

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الأفوكادو بالموز.

فوائد الافوكادو مع الموز..

1-زيادة الطاقة:

- الأفوكادو مليان بالدهون الصحية اللي تمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة.

- الموز غني بالكربوهيدرات اللي بتدي دفعة سريعة من الطاقة، وده مهم للسباحين قبل التمرين.

2-تحسين العضلات والتعافي:

- الأفوكادو فيه بوتاسيوم اللي بيساعد على تقليل التشنجات العضلية.

- الموز كمان فيه بوتاسيوم، وبيساعد في منع الإرهاق العضلي بعد التمرين.

3-دعم الجهاز الهضمي:

- الأفوكادو مليان بالألياف اللي بتحسن الهضم وتمنع الإمساك.

- الموز فيه ألياف برضه وبيحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

4-تعزيز المناعة:

- الأفوكادو فيه فيتامين C وفيتامين E اللي بيقووا جهاز المناعة.

- الموز فيه فيتامين C اللي بيحمي الجسم من الأمراض.

5- تحسين صحة القلب:

- الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة اللي بتساعد في تقليل مستوى الكولسترول الضار.

- الموز فيه فيتامين B6 اللي بيحافظ على صحة القلب.

طريقة تحضير عصير الافوكادو مع الموز:

1- قطع الأفوكادو إلى نصفين وطلع البذرة، بعدين اخد اللب وحطه في الخلاط.

2- اضف موزة مقطعة إلى شرائح.

3- ضيف كوب من الحليب أو عصير البرتقال حسب الرغبة.

4- اخلط المكونات كويس لحد ما تحصل على عصير ناعم.

يعالج أمراض خطيرةتعرف على فوائد الافوكادو بالموز الافوكادو مع الموز تعرف على الافواكدو بالموز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد

ترشيحاتنا

معلول

جلسه حاسمة بين معلول ورئيس الصفاقسي لحسم انضمامه إلى النادي

جواو فيليكس

جواو فيليكس على رادار الأندية السعودية وسط غموض مستقبله مع تشيلسي

شوبير

صاحب أفضل هدف بكأس العالم للأندية.. شوبير يكشف عن صفقة مدوية لـ بيراميدز

بالصور

بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الأفوكادو بالموز

يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز

تفسير حلم رؤية الميت مبتسما.. رسالة من السماء أم انعكاس لسلام داخلي

تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد